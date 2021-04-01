Prof. Dr. Müftüoğlu: Hepimiz pandemi mağduruyuz

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Pandemide süre uzadıkça uzadı. Neticede de hepimizde pandemiye has bazı arızalar başladı." değerlendirmesini yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "Bana sorarsanız bu arızaların her biri çok önemli. O arızalar kimimizde uykusuzluk, kimimizde yorgunluk, kimimizde de kaygı bozukluğu ve mutsuzlukla kendisini ifade ediyor. Yarattıkları sonuçlar ise hem çok önemli hem de giderek büyüyor. Küresel ve ülkesel boyutlarıyla tam bir felakete dönüşen bu salgının uzun vadede en önemli sonucu ve travmasının ruhsal ve duygusal alanda yaşanacağı kesindir. Bu kesinlik ise sağlık alanında çalışan herkesin bir numaralı endişesidir." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Korona günleri gibi “olağandışı” zamanlarda kaygılanmak son derece “olağan” bir durumdur. Kaygıyı mevcut gerçekle uyumlu bir düzeyde tutabilmek de genelde mümkündür. Yapıcı endişe, bizi “eylem yapmaya” yöneltir. Akla yatkındır, işe yarar. Yıkıcı endişeler ise cevaplarını bilmediğimiz soruların devreye girmesine yol açar: “Ya virüs beni bulursa, ya ailemden birine bir şey olursa...” Yıkıcılardan uzak durmamızda fayda var."