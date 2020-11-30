Prof. Dr. Müftüoğlu: Eğer ‘can yakıcı’ bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine ilişkin olarak, "Son rakamlar pandemide gidişin maalesef vahim bir noktaya ulaştığını gösteriyor." yorumunu yaptı. Müftüoğlu, "Eğer ‘can yakıcı’ bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak" görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Kısacası, trafik tabelasında 'sarı' değil 'kırmızı' ışık yanıyor. Eğer 'can yakıcı' sözcükleriyle ifade edilen bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak, kayıplarımız daha da artacak. İşte bu nedenle gelebilecek eleştirileri daha en baştan kabullenerek geçen hafta yaptığım önerileri -üzülerek ve daha da sertleştirerek- bir kez daha tekrarlamak istiyorum." düşüncesini dile getirdi.

"10 gün sürecek bir yasaklama süreci başlatılmalı"

Müftüoğlu, "4 Aralık Cuma günü itibarıyla 10 gün sürecek bir yasaklama süreci başlatılmalı. 4 Aralık’tan itibaren hafta içi her akşam saat 21.00’den başlayarak sabah 05.00’e kadar sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına geçilmeli. Hafta içi uygulanan bu kısıtlamalara ek olarak bu yasaklar 5-6 ve 12-13 Aralık cumartesi-pazar günlerinde tam gün olarak sürdürülmeli. Kısacası 4 Aralık Cuma günü başlatılacak kısıtlamalar 14 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar devam etmeli." önerisinde bulundu.

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