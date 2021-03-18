Prof. Dr. Müftüoğlu: “Derin pandemi”ye dikkat

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Turkuvaz tabloda yer alan rakamlara takılıp kalmayın. Zira o rakamlarda sadece pandeminin 'görünen yüzü' var. Olan biteni daha dikkatli izleyen ve yorumlayan deneyimli pandemi uzmanları için ise 'derin pandemi', yani pandeminin 'gözden ırak neticeleri' de en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli” düşüncesini dile getirdi.

“Derin pandemi’ye dikkat” uyarısında bulunan Müftüoğlu yazısında, “Pandeminin ruhumuzda açtığı yaralar, en az bedenimizde yaptığı tahribat kadar önemli. Pandemi uzadıkça daha sık depresyon, daha çok dikkat dağınıklığı, daha fazla takıntı problemi ile karşılaşacağımız kesin. Pandeminin yarattığı 'derin endişe' ruh sağlığı uzmanlarına göre 'derin pandemi'nin en mühim, en belalı neticelerinden biri olacak, neticede de ruh sağlığı uzmanlarına çok iş düşecek." ifadesini kullandı.