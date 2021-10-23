Prof. Dr. Müftüoğlu: Başımız neden ağrır, ne zaman ciddiye alınmalı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı “2020 yılı ilaç tüketim rakamları”na göre ağrı kesicilerin rövanşta olmasının sebeplerini irdelediği bugünkü yazısında, “Başımız neden ağrır, ne zaman ciddiye alınmalı?” sorularına yanıt verdi.

Müftüoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başımız neden ağrır

Yaşadığımız baş ağrısı patlamasının nedeni yalnızca pandemi değil. Başımızda başımızı ağrıtacak(!) pek çok sorun var. Günlük olaylar, mesela trafik sıkışıklığı, mesela dolar ve Euro’daki iniş çıkışlar, mesela pahalılık, mesela ev ve iş yaşamımızdaki gelgitler ve tabii ki öncelikle de pandeminin getirdiği stres/kaygı/korku baş ağrılarımızı tetikleyebiliyor. Diğer taraftan yaşam tarzımızdaki yanlışlar, mesela yiyip içtiklerimiz, mesela kullandığımız teknolojik cihazlar, hayatımıza giren yeni değişimler, hayat hızımızdaki baş edilmesi güç artış, uyku sorunlarımız da birer baş ağrısı tetikçisi olabiliyor. Özetle sebep çok, problem yaygın, mesele mühimdir.

Baş ağrınız ne zaman acil

Ağrıyla birlikte bulantı ve kusmanız da varsa durumu ciddiye alın. Baş ağrılarınıza kollarınızda kuvvet kaybı ve uyuşma gibi şikâyetler de eşlik ediyorsa işi oluruna bırakmayın Ağrı karakter değiştiriyorsa, giderek şiddetleniyorsa, sık tekrarlıyorsa problemi önemseyin. Baş ağrısıyla ilk defa karşılaşıyorsanız ve o ağrı adeta gök gürültüsünü andırır bir şekilde ya da şiddetli bir patlama gibi başladıysa bir acil servise ulaşmaya çalışın. Ağrıyla birlikte ensenizde sertlik ve ateş gibi şikâyetleriniz de varsa acil bir tıbbi değerlendirmeden geçmeyi ihmal etmeyin. Başı ağrıyan çocuğunuzsa, ilk defa ortaya çıktıysa ateş, bulantı, ense sertliği de varsa hemen bir acil tıbbi yardım isteyin.

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