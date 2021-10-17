Sağlık Bakanlığı raporu: En çok satılan 4 ilaç, “ağrı kesici” grubunda yer aldı

Sağlık Bakanlığı ilaç pazarı raporunu yayımladı. Raporda, geçen yıl en çok kullanılan ilk dört ilacın ‘ağrı kesici’ olduğu görüldü.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 2020 yılında ülke genelinde yapılan toplam ilaç satışının yüzde 76,5’i SGK, yüzde 1,1’i özel sigortalar tarafından karşılanırken, yüzde 22,3’ü elden satış olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2020 yılında en çok satılan dört ilaç, “ağrı kesici” grubunda yer aldı.

En fazla satılan ilk 20 ilaç için SGK tarafından 2020 yılında 2.2 milyar TL ödeme yapıldı; vatandaşlar ise aynı gruptaki ilaçları 857 milyon TL elden para ödeyerek satın aldı.