Prof. Dr. Müftüoğlu: Avrupa Birliği ile İngiltere arasında başlayan 'aşı itiş kakışı', yarın AB’nin kendi içinde patlayacak

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Bana göre, aşı savaşlarının neticelerini tek cümlede özetleyebiliriz: 'Bu pilav daha çok su kaldırır!' Bu savaş kolay kolay neticelenmez. Gelişmelere bakılırsa bugün Avrupa Birliği ile İngiltere arasında başlayan 'aşı itiş kakışı', yarın AB’nin kendi içinde patlayacak." görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Muhtemelen Fransa ve Almanya 'Önce biz!' diyecek. Bu gelişmeye anında ve şiddetle İtalya ve İspanya 'Olmaz arkadaş!' feryadıyla itiraz edecek. Bitmedi: Ardından da devreye Polonya, Slovenya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan girerse kimse şaşırmayacak." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu yazısında, "Vatandaşına yeteri kadar aşı temin edemeyenler sadece yoksul ülkeler değil. Zengin ülkeler de aynı sorunu yaşıyor. Mesela Almanya fena halde sıkışmış durumda. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, en iyi ihtimalle muhtemelen mart ayı içerisinde makul miktarda aşıyı ancak temin edebileceklerini söylüyor. Bu nedenle de Almanya elindeki seçenekleri çeşitlendirmek istiyor. Gelen haberlere bakılırsa, Almanya hükümeti daha şimdiden aşı yerine kullanılmak üzere 200 bin doz 'monoklonal antikor' stoklamış durumda. Sağlık Bakanı Jens Spahn, 'gelecek haftadan itibaren monoklonal antikor kullanımına başlayacaklarını' duyurdu ve 'Bu uygulama basit bir aşı işlevi görüyor, hastalığın erken aşamasında kullanıldığında özellikle yüksek risk grubundaki hastalarda, hastalığın daha ağır sonuçlar yaratmasını engelliyor' dedi. Bu çözüm diğer ülkeler için de söz konusu olabilir mi? Biraz zor görünüyor. Zorluğun sebebi ise şu cümlede saklı: Almanya hükûmeti 200 bin doz monoklonal antikor için 487 milyon dolar para ödemiş! Kısacası antikor konusunda da 'Parası olan düdüğü çalacak!' gibi görünüyor." ifadesini kullandı.