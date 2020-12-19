Prof. Dr. Müftüoğlu: Aşılamayı desteklemek ve o programlara katılmak bir vatandaşlık görevidir

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Koronavrüs'e karşı geliştirilen aşı üzerindeki vatandaşların güvensizliğini değerlendirdi. Hiçbir aşının ve ilacın yüzde güvenli ve sorunsuz olmadığını söyleyen Müftüoğlu, "En azından alerjik reaksiyon oluşma ihtimali az da olsa her zaman söz konusu. Peki, o zaman sorun ne? Bu aşı güvensizliğinin başka bir sebebi var mı? Bence var! Sorun güven sorunudur" dedi.

"Bilelim ki yeni ruhsat verilecek her ilaç ve aşı dikkatle denetlenir, adeta didik didik edilir. Özellikle aşılar söz konusu olduğunda incelemelerde daha da detay noktalara dikkat edilir" diyen Müftüoğlu bu konuda aşıların ilaçlardan farklı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aşılar hastaları tedavi etmek için değil, sağlam kişileri korumak için yapılıyor. Bu nedenle de riskin mümkün olduğu kadar minimuma indirilmesi gerekiyor. Kısacası “aşıda güven” de “aşı güvenliği” de son derece mühim ayrıntılar."

Prof. Dr. Müftüoğlu son olarak şunları kaydetti:

"Acil bir durumla karşı karşıyayız. Bir orman yangını var ve biz o yangından bir an önce kaçıp kurtulmak zorundayız. İlaç ve aşılardan başka da elimizde net bir çözüm de yok. Adaçayına, ebegümecine, kelle paça çorbasına, lavanta suyuna, sarmısağa soğana sağlığımızı emanet edemeyiz. Bu nedenle de aşılama programlarını desteklemek ve o programlara katılmak bir vatandaşlık görevidir."

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