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Koronavirüs

 Prof. Dr. Mısırlıoğlu: Kimse alerji nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin

27 Haziran 2021 10:48

İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu "Kimse alerji nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin" dedi.

Penisilin, ağrı kesici alerjisi olan bir hastanın BioNTech aşısı olabileceğini söyleyen Mısırlıoğlu, "Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşı olmadan önce uzmanlarca değerlendirilmeli" diye konuştu.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alerjisi, astımı olan kişiler Covid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilirler. Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri" ifadesini kullandı. 

İlaç Alerjileri Çalışma Grubu BaşkanıProf. Dr. Emine Dibek MısırlıoğluKoronavirüsCovid-19alerji
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