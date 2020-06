Prof Dr. Melih Us'tan tansiyon hastalarına uyarı: Koronavirüs pıhtılaşma mekanizmasını kötü etkiliyor; ilaçlarınızı almaya devam edin

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, 65 yaşında tansiyon hastası olan ve kalbinde stent olan bir hastanın ilaçlarına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Prof. Dr, Us, "65 yaşındayım. Kalbimde bir stent var. İlaç olarak ‘beta bloker’ ve kan sulandırıcı kullanıyorum. Bu ilaçları kullanmamda sakınca var mı? Tansiyon ilaçları vücut direncini düşürür mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Öncelikle stentli hastalar doğrudan risk grubunda. Ancak kullandığınız ilaçlar için bir uyarı yok. Mutlaka kullanmaya devam edin lütfen. Bilakis, tansiyon ilaçları, işleyişinde iyi katkısı olduğu için vücudun direncini yükseltir. Bu arada kolesterol ilacınızı kullanmayı da unutmayın. En önemli konulardan birisi de kan sulandırıcılar… Çünkü Koronavirüs'ün pıhtılaşma mekanizmasını kötü anlamda etkilediğini biliyoruz. Hatta hastanede yatan grupta pıhtıdan korumak için kan sulandırıcı vermemize rağmen hastaların yüzde 30’unda atar veya toplardamar sisteminde pıhtı oluşuyor."

"Korona da deprem gibi olacak"

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ise, bir vatandaşın, "COVID-19’u atlatan birçok kişide post-travmatik stres bozukluğu ve anksiyete oluşmuş durumda. Bununla ilgili nasıl bir tutum takınılmalı?" sorusuna şöyle yanıt evrdi:

"Deprem örneği vermek isterim. 1999 depreminde etkilenen popülasyon ilk bir ay yüzde 100’dü. İki yıl sonra oran yüzde 50’ye düştü. 20 sene sonra yüzde 3-5 gibidir. Oysaki depremde hasar ve zarar görenler, göçük altından çıkanlar, yakınlarını kaybedenler her gün ve her an o acıyı duyarlar. COVID-19 için de böyle olacak. Bu hastalığı bizzat yaşayan, yakınını kaybedenler kronikleşmiş anksiyete bozukluğu yaşayacaklar ve unutmaları mümkün olmayacak."