Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Prof. Dr. Ergenoğlu, dün hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Ergenoğlu alanında başarılı çalışmalarla biliniyordu. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun cenazesinin, Adana'da defnedileceği öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nu 15 Mart 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.