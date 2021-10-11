Prof. Dr. Mehmet Haberal: 20 binin üzerinde insan böbrek nakli bekliyor

Türkiye'de organ bağışı yapan sayısı az olduğu için hasta sayısı azalmıyor ve 20 binin üzerinde insan böbrek nakli bekliyor.

Türkiye'de ilk böbrek naklini Hacettepe Üniversitesi'nde 3 Kasım 1975'de, kadavradan ilk böbrek naklini de, 10 Ekim 1978 yılında gerçekleştiren Başkent Üniversitesinin kurucu Rektörü ve Dünya Organ Nakli Derneği'nin önceki Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, yeterli bağış olmadığı için hasta sayısında önemli bir azalma olmadığını belirtti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, 10 Ekim 1978, kadavradan böbrek nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal, organ naklinin günah olmadığına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını almak için çok uğraştı. Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi; Koornavirüs salgınına rağmen, böbrek ve karaciğer nakillerine hız kesmeden devam ediyor. Son bir haftada 5 böbrek, 1 karaciğer olmak üzere 6 organ nakli yaptı.

Hasta sayısı azalmıyor

Organ nakli yasasının çıkarılmasıyla, Türkiye bu sayede organ nakli konusunda dünyada yasal düzenleme yapan öncü ülkelerden biri oldu. Üstelik yasa güncelliğini hâlâ koruyor. Bugün organ naklini ve bunun önemini anlatmak için spotlarda, reklamlarda, “Siz de bir yaşam armağanı vermek istemez misiniz? Bağışlanan bir organ, filizlenen bir candır… Organ bağışı hayat kurtarır” deniliyor.

Türkiye'de sadece böbrek nakilleriyle ilgili sayılar:

– Ülkemizde 2 bin diyaliz makinesi var.

– 60 bin insan diyalize giriyor.

– 20 binin üzerinde insan böbrek nakli bekliyor.

– Yılda 4 bine yakın böbrek nakli yapılıyor.

– Böbrek nakli yapılan 85 merkez var. Ama bağış az olduğu için hasta sayısı azalmıyor.