Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Daha önce üç kez yanlış yaptık; normalleşme adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız

Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' uygulaması pazartesi günü sona erecek. Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından izlenecek normalleşme süreci için gözler Kabine toplantısına çevrilmişken; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bazı uyarılarda bulundu.

“Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık” diyen Prof. Ceyhan, normalleşmenin nasıl yapılacağının önemli olduğunu vurguladı. “Vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık” diyen Ceyhan, “Normalleşme adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız. Bu sebeple 'normalleşme' kısıtlamadan daha zor ve dikkatli yapılması gereken bir düzenlemedir” çağrısında bulundu.

HaberTürk televizyonunda konuşan Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.

"Daha önce 3 kez yanlış yaptık"

Daha önce üç kez yanlış yaptık. İlk başta haziranda açarak, sonra sonbaharda açarak ve en büyük yanlışı da mart ayında yaptık. Büyük bir artış dönemi yaşadık. Bunları yapmamamız lazım. Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli.

Hala vaka sayımız çok yüksek. Kolay olmayacak. Ve şu bizi yanıltıyor; vaka sayılarındaki azalmaların şu anda bizim aldığımız tedbirlerle falan alakası yok. Onun büyük etkisini daha görmeye başlamadık. Eğer o eklenirse daha hızlandığını göreceğiz. Şu anki azalma; hiç aşı yapmayan, doğru dürüst tedbir almayan ülkelerde de var. Bu paralel bir şekilde bütün ülkeleri etkileyen bir süreçtir.

Paralel düşüşün sebebi ne?

Vakaların görülme yaş ortalaması giderek aşağıya iniyor. 65 yaş üzerinde vakalar daha çok belirti gösteriyor. Yaş aşağı indikçe belirti verme oranı azalıyor. Çocuklarda yüzde 5'e kadar iniyor. Biz sadece belirti verenlere test yaptığımız için artık oran düşüyor ve bizim yakaladığımız kişi sayısı azalıyor. Vaka sayısı dediğimiz virüs pozitif kişi sayısı çok değişmeyebilir ama hasta sayısı yani bizim yakaladığımız kişi sayısı belirgin derecede azalabilir. Bu bizi yanıltmasın. Eğer böyle yaparsak, 'normalleşme' adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız. Bu sebeple 'normalleşme' kısıtlamadan daha zor ve dikkatli yapılması gereken bir düzenlemedir."