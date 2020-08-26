Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgında kontrol kaybedildi

Ceyhan, Habertürk TV yayınında yaptığı açıklamalarda "Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Açıklanan günlük veriler içerisinde en az ilgisini çekenin günlük vaka sayısı olduğunu belirten Prof. Ceyhan, "Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye'de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ben şimdiye kadar ‘Bakın benim kaynağım şu, şu rakamlar açıklandı ama bu açıklandı’ diye bir ibare duymadım. Genellikle gözlemlerden ya da kişilerin ifadelerinden kaynaklanan şeyler. O yüzden devletin açıkladığı rakamlara güvenmemiz lazım.

Ama benim söylediğim şey farklı. Ben diyorum ki, bütün verileri açıklasanız, en iyi şekilde test yapan ülkelerde bile kendi buldukları vakanın 10 katı kadar bulamadıkları vaka var. Çünkü bunlar ya çok hafif seyrediyor test kriterleri karşılamıyor onu, ya da belirtisiz seyrettiği için test yaptırmıyor. Kimler yakalayabilir bunları? Hepsini yakalayamazsınız ama belli oranda tarama testleri yapan ülkeler. Mesela bunu en fazla yapan ülke Katar. Bu ülkeler yakalayabilir. Bunları yakaladığı zaman zaten ölüm oranları çok daha düşük seyrediyor.

Bunun dışında ben o yüzden dedim ki bu turkuaz tabloda en az baktığım yer günlük vaka sayısı. Çünkü günlük vaka sayısının gerçek pozitif kişi sayısını yansıtmadığını biliyorum. Bu her ülke için böyledir, Türkiye’de test daha az yaptığı için daha fazla böyledir. Başka yerde 10 katıysa belki Türkiye için 20 katıdır.

Ama önemli olan burada başka şeyler var. Mesela iyileşen hasta sayımız. Bakın aradaki fark 700’lere geldi dayandı. Yeni vaka sayısıyla iyileşen vaka sayısı günlük vaka sayısı lehine 700’lere dayandı. Bu, şu demektir. Her gün 700, bunun 10 katı olduğunu düşünün, mesela dün Türkiye’de 7 bin kişi ortalama yeni virüs taşıyan kişi olarak topluma dahil olmuş. Dün bu civarda kişi hastanelere ekstra yük olmuş. Bu bence daha da önemli bir durum çünkü aylar önce diyordum ki bu salgının bir kontrol noktası var. İyileşen vaka sayısı günlük vaka sayısını geçtiği zaman tedbirleri kaldırmayı konuşabiliriz diye. Şimdi geldik baktık ki onların artık giderek aleyhine doğru gidiyor ve şunu söyleyebilirm: Salgın kontrolden çıkmış durumda. Şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda çünkü aşağı yukarı 10 gündür iyileşen vaka sayısı sürekli yeni vaka sayısının altında seyrediyor. Ne zaman onun üzerine çıkar istikrarlı bir şekilde yeniden kontrol altına aldık deriz o zaman."