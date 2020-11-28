Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs'e bağlı çocuklarda görülen sendroma karşı uyardı: İhmal etmeden doktora başvurun

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 kaynaklı genellikle çocuklarda görülen Multisistem İnflamatuar Sendromu’na karşı uyardı. Koronavirüs'ün bulaşmasından 2-4 hafta sonra aniden bağışıklık sisteminin cevabıyla başladığını söyleyen Prof. Ceyhan, “ Deride döküntüler, kızarıklık, sonra soyulma. Arkasından karın ağrısı, bazı kalp bulguları. Bu dönemde özellikle deride kızarıklık döküntü, soyulma, karın ağrısı, yüksek ateşle seyreden bir tablo görürlerse ihmal etmeden çocuk hekimine götürmeleri lazım” dedi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Multisistem İnflamatuar Sendromu yaşayan bir çocuğu örnek göstererek Mehmet Ceyhan ile konuştuklarını aktardı. Buna Göre, Prof. Ceyhan söz konusu sendroma ilişkin şunları kayetti:

“Bizde 34, diğer hastanelerde 101 çocukta görüldü”

“Halkın çoğunun bilmediği ama giderek artan bir durum bu. Kovid’in sık olduğu dönemlerde çıkıyor ve oldukça ciddi bir hastalık. Uyguladığımız tedavi yöntemiyle çok iyi sonuç aldık, hiç kaybımız olmadı. Bizim 34 hastamız oldu temmuzdan bu yana.”

“Geçenlerde bir toplantı yaptım ben, Türkiye’deki diğer çocuk enfeksiyoncu arkadaşlarla. Onlar da bizim dışımızda hastanelerde 101 vaka gördüklerini söylediler.”

Peki, bu esrarengiz hastalığın ne tür belirtileri var?

“2-4 hafta geçtikten sonra aniden bağışıklık sisteminin cevabıyla başlıyor. Deride döküntüler, kızarıklık, sonra soyulma. Arkasından karın ağrısı, bazı kalp bulguları.

"Bu dönemde özellikle deride kızarıklık döküntü, soyulma, karın ağrısı, yüksek ateşle seyreden bir tablo görürlerse ihmal etmeden çocuk hekimine götürmeleri lazım.”

“Hastalıkla ilgili şu anda tedavi etme imkânımız oldukça yüksek. İlaçları var, tedavi imkânları var. O yüzden aileler ihmal etmeden götürmeleri lazım.”