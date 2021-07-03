Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’da, Koronavirüs aşılarıyla ilgili "Hocam, faz 4 çalışmaları devam ederken nasıl oluyor da böylesine tavsiyelerde bulunuyorsunuz?” sorusunu soran takipçisine “Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor” yanıtını verdi. Ceyhan, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’da kendisine “Sinovac geleneksel yöntemle yapılan bir aşı ama Biontech yeni bir teknoloji onam. Çin aşısında alınmazken Alman aşısında alınıyor. Perikardit vakalarında anlamlı artış olduğunu söylüyor birçok kardiyoloji uzmanı ayrıca 5 sene sonra vücutta neler yapabileceği kocaman bir soru işareti? Sizin gibi değerli bilim insanına sonsuz saygı duyuyorum ve taktir ediyorum Yayına dayalı, bilime dayalı görüşlerinize de saygım sonsuz” mesajını yazan kullanıcıya yanıt verdi.

“Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor. Bir arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun diye buradan yanıtlıyorum” yanıtını veren Ceyhan, aşı çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"1) Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalışmadır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapılan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. Faz 4 bitmeden niye aşılar kullanılıyor diye bir soru olmaz yani.

2) Perikardit değil, miyokardit. Bilimde kardiolog dedi diye bir delil olmaz. 300 milyon dozda 1100 miyokardit görüldü, bu aşı olmayanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa COVID 19 geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar görülüyor.

3) Çin / Alman aşısı farkına gelince, üretim Almanya’da değil, ABD’de yapılıyor. Çin’in üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık.

4) 5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşının gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Salgın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya ilaç geliştirilemez. Kullandığınız ağrı kesici, antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5 hafta beklenildi mi sanıyorsunuz?

5) Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntemleri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli bulundu. Son olarak; ne olur, Dünya’da en uzun eğitimi gerektiren bu konularda Google‘dan bakıp, 2 cahilin yazısını okuyarak fikir sahibi olmaya çalışmayın. Karpuza gösterdiğiniz saygı.