Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayısını bulmak için hasta sayısını en az 5 ile çarpmak gerektiğini belirterek, "Günde tahminen 10 bin vaka var" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Covid-19 salgını ikinci dalgasında yüksek bir eşikte seyrederken, yapılan yöntem değişikliği nedeniyle ne yazık ki ülkemizdeki günlük vaka sayısını –biz vatandaşlar- artık bilmiyoruz. Bitmedi. Bu sayıyı bilemediğimiz için Türkiye’de bugüne dek kaydedilen COVID-19 vakalarının toplamını da öğrenemiyoruz. Şu nedenle ki, geçen 28 Temmuz’a kadar açıklanan, ‘vakalar’ üzerinden ‘toplam sayı’ydı. 29 Temmuz’dan sonra buna yalnızca ‘hasta’ sayıları eklenmeye başlandığından dolayı ortaya analiz edilebilmesi mümkün olmayan, geçerlilik taşımayan tuhaf bir veri kategorisi çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in “Sağlık Bakanlığı, önceki gün (19 Ekim) yeni ‘hasta sayısı’nı 2 bin 26 olarak açıkladığına göre, bu veriden yola çıkarak günlük ‘vaka sayısı’nı tahmin edebileceğimiz bir yöntem var mı?” sorusuna Prof. Dr. Ceyhan, “Hasta sayısı üzerinden tam bir hesaplama yapmak mümkün değil” yanıtını verdi.

Ceyhan, "Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın test kriterlerine göre her belirtisi olana da test yapmıyoruz, en az iki belirtisi varsa veya temas artı belirtisi varsa test yapılıyor. Vakaların yüzde yirmisinin belirti verdiğini ve bunların tamamına test yaptığımızı farz etsek bile, yani Sağlık Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre hareket edersek, vaka sayısını bulmak için hasta sayısını en az 5 ile çarpmak gerekiyor. Bu durumda 2 bin 26 sayısını 5 ile çarpmak gerekir. Yuvarlak hesap, tahminen 10 bin kişi gibi bir sayıya ulaşırız." dedi.

Ceyhan, "Yapılan araştırmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın daha önce yaptığı çalışma gösteriyor ki, saptanan ve saptanamayanlar dahil toplamdaki aktif vaka sayısı saptadıklarımızın yaklaşık 10 katıdır. Bu durumda 100 bin sayısıyla karşılaşırız. Yani ülkede o gün COVID-19 ile enfekte olmuş toplam 100 bin kişi var demektir. Bunun ancak 10 bini test yoluyla tespit edilebilmiştir. Bu diğer ülkelerde de böyledir" ifadesini kullandı.

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