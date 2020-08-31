Prof. Dr. Mehmet Ceyhan dünyadaki Koronavirüs önlemlerine karşı protestoları yorumladı: Bizde de 'kelle paçacılar' var, bunlar hep PR çalışması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ABD başta olmak üzere Almanya ve İngiltere’de arka arkaya korona önlemlerine karşı düzenlenen protestoları değerlendirdi. Ceyhan, yeni tip Koronavirüs'e karşı kelle paça çorbası içme tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'a göndermede bulunarak, "Bizde de 'kelle paçacılar' var, bunlar hep PR çalışması" görüşünü savundu.

Ceyhan, korona önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenleyen grubun aslında yeni ortaya çıkmadığını ve bilim karşıtlığından beslendiklerini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ceyhan, “Bunlar aşıya, teknolojiye, hastalıkların kontrol yöntemlerine, yani anlayacağınız her türlü bilimsel gelişmeye karşılar. ‘Hasta olacaksak oluruz ama istediğimiz gibi yaşarız’ kafasındalar. 5G meselesi de bunlardan çıkma. Bilimsel gelişmelerin sadece bir grubun tekelinde olduğu iddiasıyla ortaya çıktılar ki bu akım tüm dünyada maalesef rağbet gördü. Bana göre cehalet. Cehalet deyince eğitim almamışlar sanılmasın. Aralarında doktorlar falan da var. Biz bunlarla yıllardır aşı meselesinde de karşı karşıyayız” dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, kişisel özgürlüklerin başkasının hayatını tehlikeye attığı noktada hiçbir anlamı kalmadığını düşündüğünü belirtti. Ceyhan, “Eğer bir toplumun parçasıysanız toplum gereklilikleri sizin hürriyetinizden ötedir. Sizin aldığınız ya da almadığınız tedbir toplum sağlığını ilgilendirir. Bu temel ayrımın bile farkında olmayan, çok farklı sosyal ve siyasal çevreden gelen ancak aynı komplo teorilerine inanan bu gruplar aslında sayıca fazla değil. Ancak sosyal medyayı etkin kullanarak, gündemde kalacak gösteriler düzenleyerek ‘çoklarmış’ algısı yaratıyorlar. Birçoğu adlarını duyurmak, ünlü olmak, ürün pazarlamak, kendi marketlerini oluşturmak için eylemlere katılıyorlar. İşin içinde çıkar var” diye konuştu.

Ceyhan, “Bizdekiler taklit zaten. Korona ilk çıktığında ‘Türk geni’ diyenler ‘Kelle paçacılar’ vardı, bu fikirlerin hiçbiri orijinal değil. İnternetten bakarlar, bu gruplar ne yapmış dikkat çekmek için? ‘Tavuk suyu mu?’ demiş. Bunu hemen bize uyarlayıp ‘Kelle paça için’ derler. Bunlar hep PR çalışması. Temeli bilim olmayanlar zamanla yok olurlar, meraklanmayın.” ifadesini kullandı.

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