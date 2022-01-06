Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan karantina süresi açıklaması: Nedeni bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamak

Koronavirüs pozitif vakalarda karantina süresinin 7 güne düşürülmesine tepki gösteren, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün oldu” açıklaması yaptı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer.

Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler, son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz.”

Bulaş riski

Alınan yeni kararla ilgili Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, “İzolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin (Bazı ülkelerde test kontrollü 5 gün, bazı ülkelerde test kontrolsüz 5 gün, bazı ülkelerde 7, bazı ülkelerde 10 gün) nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır” dedi.