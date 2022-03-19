Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan BA2 varyantı açıklaması: Henüz etkisini yaşamaya başlamadık, umarım bizi sevmez

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron'un yeni varyantı BA2 ile ilgili açıklamasında, "Biz henüz BA2 etkisini yaşamaya başlamadık. Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron'un yeni varyantı BA2 Koronavirüs varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter'dan bu konuda açıklama yapan Ceyhan, "Omicron’un yeni varyantı BA2 Omicron'a göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor. İngiltere’de BA2 sonucu çocuklarda hastane yatışları Omicron’a göre 2 kat daha fazla. Danimarka’da 6 haftadır yüksek ölüm devam ediyor" dedi.

"Umarım bizi sevmez, yoksa..."

Ceyhan, "Biz henüz BA2 etkisini yaşamaya başlamadık. Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır. COVID’den bıktık ve yorulduk. Ama o bizden bıktı mı, emin değilim" ifadelerini kullandı.