Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık: Koronavirüs'ün asıl çıkış nedeni iklim değişikliği

Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) esas çıkış nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğini anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir" dedi.

Dünya genelinde etkisini gösteren Koronavirüs'le mücadele sürerken, Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık pandeminin oluşmasının nedeninin de konuşulması gerektiğini belirtti.



TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliği görevini de yürüten Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip pandemilerin, bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir.



Termik santraller, hidroelektrik santraller ve aşırı derecede doğaya karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların salınması küresel ısınmayı meydana getiren faktörler arasındadır. Keşke sosyal hayat devam etse pandemi bitse ama atmosferi ve çevremizi bugünkü gibi daha az kirletiyor olsak. İnanın belli bir zaman sonra her şeyin daha normal, eskisi gibi olmaya yüz tuttuğunu göreceğiz" dedi.

"Çin'de yürüyen her hayvanı yiyorlar"

"Korona'nın çıkış sebebi iklim değişikliğidir" diyen Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, şöyle konuştu: "Çin'in nüfusu 1.8 milyar. Oldukça kalabalık bir nüfus. Burada yaşayan insanların doğal yaşamla daha iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Çinlilerin biliyorsunuz çok değişik bir mutfak kültürü var.



Yürüyen, hareket eden her türlü hayvanı yiyorlar, yüzyıllardan beri yiyorlar yani yeni bir şey değil bu. Bildiğiniz gibi Çinliler dünyada millet ve devlet olarak yeryüzüne gelmiş en eski millettir. İkinci sırada da Türkler geliyor. Oradaki insanların bu gezen, yani hareket eden her türlü hayvanı yiyebiliyor olmaları bence açlıktan ya da temel gıda gereksinimlerinden değil de bir kültür haline geldiğindendir."

Çinlileri de yedikleri hayvanlar konusunda uyaran Kırpık, "Yediğiniz hayvanları çiğ olarak ya da iyi pişmemiş olarak yerseniz o hayvan üzerindeki mikroorganizmalar, parazitler size de gelebilir, size de sıçrayabilir, sizde de hastalık yapabilir. Veya bu hayvanları keserken veya temizlerken temizlik kurallarına riayet etmezseniz bir şekilde size bulaşabilir. Onun için bunlara çok dikkat etmemiz lazım" dedi.