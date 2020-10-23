Prof. Dr. Levent Akın: Covid-19 ve griple birlikte karşılaştığında hastalığı çok ağır geçirecek 350 bin insan var

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı grip aşısında getirilmeye çalışılan sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Covid-19 ve griple birlikte karşılaştığında hastalığı çok ağır geçirecek grubun 350 bin olduğunu tahmin ediyorum" diyen Akın, "Başka firmaların aşılarına ruhsat verip 3.5 milyon doz aşıyı ülkeye getirirsek, ki girişimler o yönde, o zaman 5 puan, 3-4’lere gerileyebilir. Bu durumda 5’i geçemeyen ancak aşı olması gereken grubun da kasım ortasına kadar aşı olabileceği tahmin ediliyor" dedi.

"Türkiye'de bu yıl grip aşısı talebi 12 milyon"

Hürriyet'te yer alan habere göre, bütün dünyadaki aşı üreticilerinin bir araya gelmesi durumunda bile şu anda üretilebilecek grip aşısı miktarının 1.5 milyar doz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akın, Türkiye yıllık olarak yakın zamana kadar 2 milyon doz aşının kullanıldığını belirterek, "Covid-19 nedeniyle, sonbaharda grip aşısı talebi tüm dünya ülkelerinde arttı. Türkiye, nisan ayından bu yana grip aşısı piyasasından aşı elde etmeye çalışıyor. Ancak COVID-19 nedeniyle bu yıl grip aşısı talebinin ülkemizde 12 milyon olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı ülkesinde ruhsatlı ama Türkiye’de ruhsatlı olmayan aşıları da almaya çalışıyor"

Sağlık Bakanlığı'nın ülkesinde ruhsatlı ama Türkiye’de ruhsatlı olmayan aşıları da almaya çalıştığını söyleyen Akın, "Normal bir zamanda olsak ruhsat vermek 2 yıl sürerdi ancak şu anda bu süre düşecek ve ülkeye kasım ayı ortalarına kadar yaklaşık 3.5 milyon doz aşı getirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Aşı ‘Reçetem Sistemi’ üzerinden yazılabilecek"

Prof. Dr. Akın şunları kaydetti:

"Vatandaşlar risk durumlarını e-nabız sisteminden öğrenebilecek ve aşı ‘Reçetem Sistemi’ üzerinden yazılabilecek. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacak. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacak."

"Reçete zorunluluğu nedeniyle hastalar eczanelerle hekimleri arasında mekik dokumak zorunda kalabilir"

Reçete zorunluluğu nedeniyle hastaların eczanelerle hekimleri arasında mekik dokumak zorunda kalabileceğine işaret eden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı ve aile hekimi Dr. Gürsel Özer, bir seferliğine özel aşının reçetesiz verilmesini önerdi:

“Aşıyı o gün temin edemeyen vatandaş, reçete tarihi geçerse tekrar tekrar hekime gitmek zorunda kalacak. Pandemi döneminde, raporlu ilaç kullanan kronik hastalar hastaneye git gel yapmasın diye e-nabız’daki raporlarıyla ilaçlarını alabildi. Bunların çoğu yüksek risk grubundaki hastalar zaten. Aynı uygulama, tek seferliğine grip aşısı için de yapılabilir. Bu aşı gripten korunmak için, COVID’den koruma özelliği yok. Ancak bir hasta hem COVID, hem gribi bir arada geçirirse ölüm riski yükselir, yani iki enfeksiyonun bir arada yaşanması riskine karşı alınan bir önlem bu.”

E-nabız sisteminden aşı olup olunmayacağı öğrenilebiliyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye getirilen 1 milyon 350 bin grip aşısını yaptırabileceklerin listesini e-nabızdan yayınladı. Sisteme girip turuncu butonu tıklayanlar aşı olup olamayacaklarını öğrenebilecek. Buna göre, risk grubunda olan SGK’lılar herhangi bir bedel ödemeden aşı yaptırabilecek.

SGK'lı olmayan 72.64 lira ödeyecek

Ancak vatandaş SGK’lı değil ve risk grubundaysa, aile hekimi tarafından reçete edilecek aşıyı, 72.64 TL’lik ücretiyle yaptıracak. Aşı olacak vatandaşlar için Charlson Risk Skoru uygulanacak. Bu skora göre 5 ve üzeri puanı tutturanlar ilk aşamada aşılanacak.

TIKLAYIN - Grip aşısında puanlama sistemi gündemde: Hastalar Charlson Risk Skoru'na göre belirlenebilir