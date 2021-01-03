Prof. Dr. Kurugöl: Aşı öncesi PCR ve antikor testi yapılmayacak, milyonlarca kişinin en kısa sürede aşılanması gerekiyor

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşılama öncesi PCR ve antikor testinin yapılmayacağını söyledi. Kurugöl, "Milyonlarca kişinin en kısa sürede aşılanması gerekiyor. Bu kadar çok kişiye test yapmak hem zaman hem de maliyet bakımından olanaksız." dedi.

"Çip takılması, aşı yapılanın gözlerinin çekikleşmesi gibi düşünceleri trajikomik buluyorum"

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Kurugöl "Aşıyla ilgili komplo teorileri dünyanın her yerinde konuşuluyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Komplo teorilerine inanmayın. Böyle iddiaları, çip takılması, aşı yapılanın gözlerinin çekikleşmesi gibi düşünceleri trajikomik buluyorum. Tartışılmaya değer bulmuyorum. Bunu çıkaranlar, belki eğlenmek, belki dikkat çekmek için yapıyorlar ama toplumun sağlına zarar veriyorlar. İnsanların kafasını karıştırmaya yönelik bu haberleri görmezden gelmenizi rica ediyorum." yanıtını verdi.

Kurugöl, "Çin kendi ülkesine tabii ki uyguladı. Faz-2 çalışması zaten Çin’de yapıldı. Çin’de hastalık neden bir anda kontrol altına alındı? Sebeplerinden biri de aşı uygulamasıdır. Çin’de şu an itibari ile üç koranavirüs aşısı onay aldı, üçü de inaktif aşı. Bunlardan biri Sinopharm aşısı Çin’de onay almıştır, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de onay olarak, aşılamaya başlanmıştır. Sinovac aşısı da kısıtlı kullanım onayı almıştır. Çin’de askeri birliklere ve bazı bölgelerde yaşayanlara Sinovac ile aşılama yapılmıştır." diye konuştu.

Kurugöl, "Çin aşısının (Sinovac) henüz 60 yaş üzeri kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda faz-3 çalışması sonuçları açıklanmadı. Ama, Türkiye’ye ocak ayında geleceği söylenen Alman (Pfizer- BionTech) aşısının 60 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlarda faz-3 çalışması sonuçları var ve bu gruplarda etkili olduğu açıklandı. Bu nedenle, 60 yaş üzerindekilere ve kronik hastalığı olanlara, şu andaki bilgilere göre, bu gruplarda faz-3 sonucu olmayan Sinovac aşısının değil, çalışması olan Pfizer-Biontech aşısının yapılmasının daha doğru olacağı kanısındayım." ifadesini kullandı.

Kurugöl şunları kaydetti:

-Türkiye aşı üretimi için yeterli deneyime sahip mi? Türkiye’nin ürettiği COVID-19 aşısına güvenilir mi?

"Biz Türkler geleneğinde aşı olan bir milletiz. Aşılar batı ülkelerinde üretilmeden çok yıllar önce Edirne’de, aşıcı kadınlar geleneksel yöntemle çiçek aşılaması yapmışlardır. Osmanlı döneminde, 2. Abdülhamit zamanında bilimsel aşı üretimi başlamıştır. İstiklal Savaşı’nda bile, günün zor koşullarında aşı üretimi devam etmiş, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hanlarda, hamamlarda, okullarda, camilerde kurulan aşıhanelerde çiçek aşısı gibi birçok aşı üretilmiştir. Cumhuriyet döneminde, Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, 1928 yılında kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü günün tüm aşılarını üretmeye devam etmiştir. Ancak, 1990’lı yıllarda Türkiye’de aşı ve yerli serum üretimi durduruldu. Şu an rutin aşı şemamızda uyguladığımız tüm aşıları maalesef ithal ediyoruz. Ama geleneğinde aşı olan bu ülke istenir ve gerekli yatırımlar yapılırsa güvenilir ve etkin aşıları üretebilir. Bunu yapacak bilim insanlarımız var. Şu anda, birçok yerli aşı çalışması var ama sadece bir aşı faz-1, yani insan çalışması düzeyinde. Onay almak için bilindiği gibi faz-3 çalışmalarının tamamlanması lazım. Yani nisan ayına kadar, birkaç ayda Türkiye’de yerli aşı faz çalışmalarının tamamlanacağı ve üretime geçileceği düşüncesini biraz iyimser görüyorum. "