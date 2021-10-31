Prof. Dr. Küçükosmanoğlu: Eve taşıma riski ve bağışıklık açısından çocukların aşılanması önemli

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Koronavirüs'e karşı geliştirilen ve Türkiye’de de uygulanan BioNTech aşılarının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Türkiye’de de böyle bir uygulamaya geçilebilir. FDA onayda tutucu davranır, bu nedenle aşının güvenli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, okullar açıldıktan sonra vakaların çocuklar arasında yaygınlaşmaya başladığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Çocuklar bu hastalığı hafif geçiriyor, yüksek sayıda vefat ve hastaneye yatış da görmüyoruz ancak hastalığı eve taşıma riski ve bağışıklık açısından çocukların aşılanması önemli” diye konuştu.