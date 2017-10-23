Prof. Dr. Koçak: Kronik sinüzitten korunmanın en iyi yolu enfeksiyondan kaçınmak

İSTANBUL, (DHA) TOPLUMDA yaygın olarak görülen sinüzit tedavi edilmezse çok sık antibiyotik kullanımına neden olabiliyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, önceden geçirilmiş ağır bir grip, organ yetmezliği, şeker hastalığının sinüzite yol açabileceğini ve sinüzitten kaçınmanın en önemli yolunun enfeksiyondan kaçınmak olduğunu belirtti.

BAZI İLAÇLAR DA SİNÜZİTE NEDEN OLABİLİYOR

Ayrıca mukoza kurutucu, idrar söktürücü ve bazı tansiyon ilaçlarının da sinüzite zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Koçak, sinüzitin tedavisinde kullanılan balon yöntemini anlattı ve şunları söyledi, \"Balon sinüs cerrahisi, sinüs kanallarının balonla genişletilmesi işlemidir. Şu anda tüm sinüslere yönelik müdahalelerde güvenle kullanılıyor. Endoskopi ile sorunlu sinüs bir kılavuz tel aracılığıyla saptanıyor. Ardından kılavuz tel üzerindeki balon, kanal içinde şişiriliyor. Böylece sinüs kanalı genişletiliyor. İşlem sırasında ve sonrasında kanama, ağrı olmuyor ve hastaların tampon kullanmasına gerek olmuyor.\"

EN ÖNEMLİSİ ENFEKSİYONDAN KAÇMAK

Sinüzitin tekrarlanmasını önlemek için en doğrusunun enfeksiyondan kaçmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koçak, \"Bunun için enfeksiyonun yoğun olduğu dönemlerde kapalı ortamlardan kaçının. Açık ve temiz havalı ortamlarda bulunun. Klimalı ve soğuk ortamlar sinüziti tetikler. Hafif de olsa bir üst solunum yolu enfeksiyonu yaşarsınız muhakkak burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan ilaç tedavisine başlayın. Uçak yolculuklarından uzak kalın. Terli terli su içmek, başı üşütmek, şapkasız çıkmak gibi durumların sinüzit ile uzaktan yakından ilgisi yok ama yine de dikkatli olmakta yarar var\" dedi.

\"KRONİK SİNÜZİTTE İLAÇ TEDAVİSİ ETKİLİ OLMAYABİLİR\"

Sinüzitte tıbbi tedavinin 7 ile 21 gün arasında sürdüğünü belirten Prof. Dr. İsmail Koçak şunları söyledi, \"Süre, enfeksiyonun şiddeti ve oluşum sürecine göre değişir. Cerrahi tedavi ise 1 haftalık bakım sonrasında kendiliğinden iyileşme süreciyle tamamlanır. Cerrahi işlemlerden sonra normal yaşama geçiş çok kısadır. Özellikle lazer ve balon sinüs cerrahisinde kişi aynı gün normal yaşantısına devam edebilir. Ancak kronik yapısal sinüzitlerde, ilaçla tedavinin faydasız olduğu durumlarda cerrahi tedavi ön plana çıkar. ‘Endoskopik sinüs cerrahisi’ adı verilen teknikte sinüslerin tıklanmış kanalları genişletilir veya açılır. Bu işlem lazer, balon ve standart enstrümanlarla gerçekleştirilir. İşlemler endoskop ile yapıldığı için dışardan belli olmaz ve yüzde iz veya şişlik bırakmaz.\"

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