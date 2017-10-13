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Sağlık

Prof. Dr. Kıroğlu: Gribe karşı antibiyotik kullanmayın

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof

13 Ekim 2017 14:36

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Kıroğlu, grip tedavisinde antibiyotik kullanımının yanlış olduğunu söyledi.
Ülke genelinde havaların soğumaya başladığını, bu süreçte solunum yolu hastalıklarının daha sık görülmeye başladığını anlatan Prof. Dr. Mete Kıroğlu, \"Şimdilerde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları sık görülüyor. Havalandırması iyi yapılmayan kapalı ve toplu kullanım alanlarında vakit geçirmek bir nedendir\" dedi.
Gribal enfeksiyonların viral bir hastalık olduğunu aktaran Prof. Dr. Kıroğlu, şunları kaydetti:
\"Solunum yolu hastalıkları havayla ve temasla bulaşabilir. Bu nedenle kapalı alanlarda çok zaman geçirilmesin, ortam iyi havalandırılsın. Temiz havada vakit geçirip güneşten yeterince yararlanılmalı. Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmeli. İyi ve dengeli beslenilmeli. Yeterince sıvı tüketilmeli. Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı. Tüm bunlara karşın yine gribal enfeksiyona yakalanılmışsa iyi dinlenilmeli. Gribal enfeksiyon viraldir. Bu nedenle grip tedavisinde antibiyotik kullanılmamalı. Çünkü antibiyotikler bu virüslere karşı tedavide kullanılmaz. Bu tedavide gereksiz antibiyotik kullanımı boğaz ve bağırsaklardaki yararlı bakterileri öldürür.\"

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