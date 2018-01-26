Prof. Dr. Kaya: Kanser tedavisi 'immünoterapi' ile yaşam süresi artabiliyor

İSTANBUL, (DHA)- BAĞIŞIKLIK sisteminin kanser ve tümör hücrelerini yok etmede etkili olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Kaya, \"İmmünoterapi, kemoterapiler ile karşılaştırdığımız zaman daha hedefe yönelik bir tedavi. Yan etkileri daha az ve hastaların yaşam sürelerine katkısı çok daha fazla\" dedi.

Son 5-6 yıldır kullanılan immünoterapiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kaya, \"Daha önceleri kanser tedavisinde 30-35 yıldır kemoterapi yani stotoksik ajanlar dediğimiz kanser hücrelerini öldüren beraberinde az da olsa sağlıklı hücreleri de öldüren kimyasal ajanlar ile yapılan tedavi yapılıyordu. Belli tümörlerde hala kemoterapinin etkisi var. Kemoterapi hala kanser tedavisinde etkili ama son 5-6 yıldır hedefe yönelik tedaviler yani immünoterapi tedavileri birçok solit tümörde örneğin; meme kanserinde, böbrek kanserinde, kalın bağırsak kanserinde, cilt kanserinde hatta beyin tümörlerinde immünoterapi ile sağ kalım süreleri belirgin olarak kemoterapi ile kıyasladığımız zaman uzamıştır. Kanserde yaşam süresinin daha fazla uzaması immünoterapi ile sağlanıyor. Onun için şu anda Amerika’da olsun Avrupa’da olsun immünoterapiye doğru bir kayış var\" diye konuştu.

\"ZAMANLA KEMOTERAPİNİN YERİNİ ALMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?\"

İmmünoterapiynin şu anda çoğu solit tümörlerde kemoterapinin yerini aldığını söyleyen Prof. Dr. Kaya şöyle devam etti:

\"Ama belli kanser türleri var. Örneğin; testis kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanser türlerinde hala kemoterapi etkinliğini koruyor. Şunu belirtmek istiyorum, özellikle akciğer kanserinde immünoterapi tedavileri son zamanlarda çok popüler. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki immünoterapik ajanlarla hücre kontrol blokeleri ile yapılan tedaviler; kemoterapilerden 2-3 kat daha fazla sağ kalım süresi sağlıyor. Onun için biz akciğer kanserinde özellikle küçük hücreli dışındaki akciğer kanserinde bazı genetik çalışmalar yapıyoruz. Tümörün genetiğini değerlendirdikten sonra bu immünoterapik ajanlar uygun ise kemoterapiden önce immünoterapik ajanları veriyoruz. Hem etkinlik daha iyi hem yaşam süreleri çok daha uzun hem de ilacın yan etkileri daha az

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

\"Kanser tedavisi alan bir hasta ilaçların bağışıklık sistemini zayıflatması ile bazı ek hastalıklar ortaya çıkabiliyor. En sık gördüğümüz durum enfeksiyonlar. Özellikle; kronik bronşit hastalığı varsa, diyabet hastalığı varsa, kalp yetmezliği varsa yani kontrol altına alınmamış bir kronik hastalığı varsa ve bu hasta; kanser hastası ise ve tedavi alıyor ise bağışıklık sistemleri çok daha zayıfladığı için mutlaka önlemler almak gerekli. Önlemlerimiz; önce kanser tedavisi alan hastanın belirttiğim gibi bir kronik hastalığı varsa onların stabilize edilmesi gerekli. Ancak bu hastalıkları stabilize ettikten sonra bazı şeyleri yapabiliriz. Balık ve balık yağı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun dışında glutamin tozları verebiliriz. Glutamin de bağışıklık sistemini güçlendiren maddelerden. Multi vitamin verilebilir, yüksek dozda olmamak şartı ile antioksidan içeren, C vitamini içeren preperatlar da kullanılabiliyor. Beraberinde kanser tedavisi alan hastaların mutlaka yürüyüşler yapması gerekli, vücudunu çok yormayacak şekilde egzersizler yapması gerekli. Mutlaka D vitamini düzeylerini iyi tutmaları gerekli, özellikle güneşli havalarda yürüyüş yaparak bunu sağlayabilirler. Mevsimin sebze ve meyvelerini mutlaka eksiksiz tüketmeleri çok önemli.

\"KANSER TEDAVİSİNDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NELER ZAYIFLATIR?\"

\"Kemoterapilerin cinsi etkiler; hafif ve ağır kemoterapiler var. İmmünoterapi ve hedefe yönelik kanser tedavilerinde; yan etkileri az olan ve yan etkileri belirgin olan ilaçlar var. Onkoloji uzmanı kemoterapi veya immünoterapi planladıysa mutlaka o ilacın yan etkilerini, bağışıklık sistemini ne kadar ve hangi ölçüde etkilediğini bilmesi gerekli. Ona göre de bağışıklık sistemini destekleyici önerilerde bulunmalı. Özellikle 65 yaşından sonra insanlar kanser hastalığına yakalandıysa o hastalarda bağışıklık sistemini korunması için daha fazla özen gerekiyor.

\"GÜZEL GELİŞMELER OLUYOR\"

\"Bir tıbbi onkoloji uzmanı olarak şundan çok mutluyum; son 4-5 yılda hedefe yönelik kanser tedavileri, immünoterapik ajanların sayısı arttı. Başta akciğer kanseri olmak üzere; böbrek kanseri, meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinde bu ilaçların kullanılması ile birlikte yaşam süreleri belirgin bir şekilde uzadı. Önceden bu ilaçlar olmadığı zaman 1-2 basamak kemoterapi verilmekteydi sonra 3.aşamaya geçmeden önce nasıl bir tedavi yolu izleyeceğiz diye araştırma işine giriyorduk veya hastaları klinik çalışmaya dahil ediyorduk. Ama artık en etkili ilaçları 1.basamakta verebiliyoruz. Yan etkiler daha az ve artık hastalar da internetin gelişmesi ile beraber hastalıklarını çok iyi irdeliyorlar.\"

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