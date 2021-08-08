Prof. Dr. İsmail Cinel: Şu anda 4. pikteyiz, servis ve yoğun bakımlarda yatanların yüzde 95’i aşısız

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, aşının yoğun bakıma yatışların azalmasına katkı sağladığını belirterek, “Şu anda vaka sayısı 25 binken daha fazla yoğun bakım hastası olması lazımdı. Ama sayı yaklaşık 600-700 civarı. 2’nci pikte 33 bin vaka varken hasta sayısı 6 binlerdeydi” dedi. Cinel, "Şu anda 4. pikteyiz, servis ve yoğun bakımlarda yatanların da yüzde 95’i aşısız" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Cinel, “Şu anda 4’üncü pikteyiz. Diğer piklerden farklı olarak delta varyantı ile karşı karşıyayız. Deltadaki sayıları ikinci, üçüncü pikle kıyasladığımızda, hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar daha az. Bunun en önemli nedeni de aşı. Aşıyla toplumsal bağışıklığı sağlayamadık, fakat aşıladığımız kadarıyla bile bize fayda getiriyor ve daha az hasta yoğun bakıma ve servislere yatıyor. Şu anda vaka sayısı 25 binken, daha fazla yoğun bakım hastası olması lazımdı. Ama sayı yaklaşık 600-700 civarı. 2’nci pikte 33 bin vaka varken hasta sayısı 6 binlerdeydi. 3’üncü pikte ise 65 yaş üstünü aşıladığımız için toplam hasta sayısı 60 bin olmasına rağmen ağır hasta sayımız 3.500 olmuştu. Fakat şurası çok net. Servise yatanların da yoğun bakımlara yatanların da yüzde 95’i aşısız." ifadesini kullandı.