Prof. Dr. İrvan: Can Dündar dönemini sahiplenmemişler, Cumhuriyet'i araştıracaksanız önce yönetime sorun, hangi dönemleri kabul ediyorlar diye!

Medya etiği üzerine çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasına "Can Dündar ve ikinci cumhuriyetçilerin döneminden örnekler" açıklamasıyla katılan Cumhuriyet gazetesi yönetimine tepki gösterirken, "Araştırmacılar dikkat! Cumhuriyet'i araştıracaksanız önce yönetime sorun, hangi dönemleri kabul ediyorlar diye!" dedi.
Prof. Dr. İrvan, "Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir" açıklamasını yapan Cumhuriyet yönetimine tepki gösterdi.
İrvan, Twitter hesabınan yazdığı mesajında, "Cumhuriyet gazetesi, ikinci cumhuriyetçi dediği Can Dündar'ın yayın yönetmenliği döneminde atılan manşetleri sahiplenmemiş. Araştırmacılar dikkat! Cumhuriyet'i araştıracaksanız önce yönetime sorun, hangi dönemleri kabul ediyorlar diye!" ifadelerini kullandı.
"Bu, Cumhuriyet Davası’nın savcılığına soyunmaktır"
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