Prof. Dr. İnanç'tan velilere yüzde 100 meyve suyu önerisi

KAYSERİ, (DHA)- NUH Naci Yazgan Üniversitesi (NNYU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, velilere çocuklarının okul beslenme çantalarına yüzde 100 meyve suyu koyma önerisinde bulundu.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Neriman İnanç, meyve suyunun beslenme çantasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Prof.Dr. İnanç, şöyle dedi:

\"Okul çağı hızlı büyüme- gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin önemli olduğu dönemlerden biri olma özelliği taşıyor. Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme, bedensel, duygusal, sosyal gelişimin yanı sıra, okul başarısı ve devamlılığını da olumlu yönde etkiliyor. Diğer yandan, yetişkinlik dönemine temel oluşturan bu dönemde, doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması, diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları gibi beslenme ile ilişkili bazı kronik hastalıklardan korunabilmeye destek oluyor.\"

Meyvelerin, besin piramidinde yer alan beş ana besin grubundan biri olduğunu dile getiren İnanç, günde 1600 kalori alan 1-4 yaş arası çocukların günde iki kez meyve tüketmesinin, günde 2 bin 800 kalori alması gereken 10-18 yaş arası çocukların da günde dört kez meyve yemesinin önerildiğini vurguladı. Meyve ve sebze grubundaki besinler ve bunların sularının tüketimi, büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı, deri ve göz sağlığı, diş ve diş eti sağlığı, kan yapımı ve hastalıklara karşı direncin oluşumuna olumlu etki yaptığını belirterek, beslenme çantasına konulacak meyve sularının yüzde 100 meyve suyu olmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



FOTOĞRAFLI