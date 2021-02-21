Prof. Dr. İlber Ortaylı, YÖK'ün Galatasaray Üniversitesi kararını değerlendirdi: Yanlış bir misilleme, üniversiteyi yaralar

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) Galatasaray Üniversitesi'nde ders veren yabancı uyruklu öğretim görevlilerine getirdiği Türkçe B2 seviyesi şartını değerlendirdi. Kararı "yanlış bir misilleme" olarak yorumlayan Ortaylı, "YÖK’ün bu kararı Galatasaray Üniversitesi’ni yaralar ve bu üniversiteden beklenen milli görevin de yerine getirilmemesiyle sonuçlanır." dedi.

Hürriyet'te yer alan "Yanlış bir misilleme" başlıklı yazısında Galatasaray Üniversitesi’ne gelen Fransız profesörlere Türkçe öğrenmeleri zorunluluğu kılan YÖK kararını eleştiren Prof. Dr. Ortaylı, "Sosyal bilimler ve hassaten hukuk dalında Fransızca eğitimin faydaları tartışılmaz. Zaten Galatasaray Üniversitesi kurulurken Fransa ile bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmada böyle bir mecburiyet yoktur. Buraya gelenlere bu saatten sonra Türkçe öğren demek, hukuk ilkelerine (akid prensiplerine), ahde mugayirdir." yazdı.

Ortaylı'nın yazısından ilgili bölümler şöyle:

"YÖK’ün bu kararı Galatasaray Üniversitesi’ni yaralar ve bu üniversiteden beklenen milli görevin de yerine getirilmemesiyle sonuçlanır. Zira herkesin malumudur, Avrupa’daki divanda Strasbourg’da aleyhimizde tonlarla dava açılıyor. Bunların çoğunu kaybediyoruz. Hepsi de haksız olduğumuzdan, adaletsiz davrandığımızdan değil, düpedüz hukukumuzu savunacak kadrolarımız yok.

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Fransa’daki öğretmen ve din görevlisine uygulanmaya kalkılan Macron tipi edepsizliği savunacak değilim. Ama bu mukabeleyi uygulamak mantık dışıdır ve bize zararlıdır."

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