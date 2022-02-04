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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'Süleymaniye Camisi' tepkisi: Açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor

"Bakalım dur diyen olacak mı?"

04 Şubat 2022 17:31

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Süleymaniye Camisi'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait binanın inşaatına tepki göstererek, "Türkiye, İstanbul’u mütarekede dahi kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan Süleymaniye Camisi fotoğrafını paylaşan Ortaylı, "Bakalım dur diyen olacak mı?" notunu düştü.

İBB acil durdurma istedi

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