Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti

Doğramacı'nın, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde, "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.





Doğramacı'nın, 9 Kasım 2009 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde yoğun bakım tedavisi gördüğü kaydedildi.





28 Şubat pazar günü Ankara Bilkent'te toprağa verilecek Prof Dr. İhsan Doğramacı için cumartesi günü önce Hacettepe Üniversitesi'nde, sonra da kurucusu olduğu Bilkent Üniversitesinde tören düzenlecek.





Doğramacı için Cumartesi günü Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Prof. Doğramacı, Bilkent'teki Doğramacızade Ali Paşa Camii avlusunda hazırlanan bölümde defnedilecek.





Prof. Dr. İhsan Doğramacı için devlet töreni düzenlenecek. Bakanlar Kurulu, devlet töreni yapılması için kararname hazırladı.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan, Prof. Doğramacı'nın vefatı üzerine mesaj yayınladı.





İhsan Doğramacı kimdir?



İhsan Doğramacı 3 Nisan1915 tarihinde Erbil'de Kale Mahallesi'nde dünyaya geldi. Erbil'de V. Murad zamanı Doğramacızade Kara Mehmed'in soyundan Doğramacızade Ali Paşa'nın en büyük çocuğudur. İlk öğrenimini Erbil İbtidaiyyesi'nde, orta öğrenimini Beyrut'ta Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne bağlı International College'de ( 1932) tamamladı. Üç yıl Bağdat Tıp Fakültesi'nde devam ederek sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak 1938'de doktor olarak mezun olmuştur.



İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan (1938) sonra ihtisas çalışmalarını Ankara Numune Hastanesi'nde, Harvard Üniversitesi'ne bağlı Boston Children's Hospital ve Washington Üniversitesi'ne bağlı St. Louis Children's Hospital'da sürdürdü. 1942 yılında Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın yeğeni, (Irak Başbakanlığı da yapmış olan) Hikmet Süleyman Bey'in kızı Bağdat Amerikan Kız Koleji öğrencisi Ayser Hanım ile tanışır ve evlenirler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent (1949) ve Profesör (1954) oldu. Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nün, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmasında büyük hizmeti geçti. Bu eğitim kuruluşlarında entegre tıp eğitimi sistemini ve öğretim üyelerinin tam gün çalışma düzenini gerçekleştirdi.



Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (1963-1965) , ODTÜ Müteveli Heyet Başkanlığı (1965-1967) , Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü (1967-1975) görevlerinde bulunan Doğramacı, bundan sonra Paris V Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı.



1964-1973 yılları arasında Avrupa Rektörler Konferansı (Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice-Chancellors of the European Universities - CRE) yönetim kurulu üyeliği, 1981'den bugüne kadar Uluslararası Yükseköğretim Konferansı (International Conference on Higher Education - I. C. H. E. ) kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği, başkanlık ve onursal başkanlık görevlerinde bulunan Doğramacı, bu suretle çeşitli ülkelerin yükseköğretim yönetim sistemlerini yakından inceleme olanağı buldu.



Ayrıca Doğramacı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kamerun - Yaounde, Nijerya-İfe, Brezilya-Brasilia ve Kanada-Sherbrooke'da tıp fakültelerinin kurulması ve eğitim programlarının düzenlenmesinde danışmanlık görevlerini yaptı.



10 Aralık 1981 - 10 Temmuz 1992 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı'nda bulunan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı yapıyordu.