Prof. Dr. Hasan Özkan: Dışarıdan sipariş edilen yemekleri tekrar ısıtın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan, "Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinesi ya da doğal gaz ocaklarında tekrar ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız vardır. Her ne kadar yediğimiz gıda iyi pişmiş de olsa temas yoluyla virüsün bulaşma ihtimalini artırır" dedi.

Özkan, "Diyelim ki dışarıdan pizza veya kıymalı pide sipariş ettik. Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir. Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinası ya da doğal gaz ocaklarında tekrar ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız vardır." diye konuştu.

Özkan, "Yeşil, sarı ve beyaz yapraklı sebzelerle renkli meyveler tüketirsek bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Ayrıca turşu, şalgam, alabaş turpu ve sarımsağın da probiyotik ve antioksidan etkileri yüksektir. Bu gıdaların bağışıklık sistemimizin ayakta kalması ve güçlenmesi için tüketilmesinde büyük faydalar var. Bunlar geçmişten günümüze faydasını gördüğümüz, zararını görmediğimiz yiyeceklerdir." ifadesini kullandı.