Prof. Dr. Halim Hattat: 40 yaşın üzerindeki yüksek tansiyonu olan erkeklerde sertleşme sorunu görülüyor

Türkiye'de yüksek tansiyon hastalığının yaygın görüldüğünü söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Yüksek tansiyonun en önemli yan etkilerinden biri ise cinsel hayatta ortaya çıkıyor. Bir çalışmaya göre, 40 yaşın üzerinde yüksek tansiyonu olan erkeklerin yarısında sertleşme sorunu görülüyor" dedi.

Yüksek tansiyonun tıp dünyasında 'sessiz katil' olarak adlandırıldığını vurgulayan Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Hem yüksek tansiyon hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar cinsel performansı düşürebiliyor. Birçok hasta da tansiyonunun daha da yükselmesinden endişelenerek cinsellikten kaçınıyor. Yüksek tansiyona bağlı gelişen sağlık sorunları da cinsel gücü düşürebiliyor" diye konuştu.

"Sertleşme sorunu, altta yatan yüksek tansiyonun ilk habercisi de olabiliyor"

Yüksek tansiyonun damar düşmanlarının başında geldiğini söyleyen Hattat, "Tansiyon yükseldiğinde zamanla kan damarlarının duvarı zedeleniyor. Yıllar içinde damar duvarları kalınlaşıp daralıyor. Damar hasarı nedeniyle tüm vücutta kan akışı azalıyor. Peniste de sertleşmenin meydana gelmesi için gereken kan akımı düşüyor. Böylece sertleşmeyi elde etmek ve sürdürmek güçleşiyor. Bazen sertleşme sorunu altta yatan bir yüksek tansiyonunun ilk habercisi de olabiliyor. Hatta kliniğe cinsel fonksiyon sorunu ile başvurup, yüksek tansiyonu olduğunu bizden öğrenen hastalarımız var. Bu nedenle sertleşme sorununda damarsal riskleri ortaya çıkarmak gerekli" açıklamasında bulundu.

Seks, tansiyonu artırır mı?

Seksin tansiyonu hafif-orta şiddetli bir egzersiz kadar arttırdığını ifade eden Hattat, "Sistolik (büyük) tansiyonu 120 mmHg'den yaklaşık 150-180 mmHg'ye kadar çıkartabiliyor. Ancak daha az efor gerektiren aktivitelerde tansiyon bu kadar yükselmiyor.



Dolayısıyla eğer 15-20 dakika bir sıkıntı yaşamadan yürüyüş yapabiliyorsanız seksten kaçınmanıza gerek yok. Tansiyonunuzu düşürecek yaşam tarzı değişiklikleri, gerekiyorsa tansiyon ilaçlarının kullanımı ile yüksek tansiyonu kontrol altına alırsanız seks yapabilirsiniz" açıklamasında bulundu. (DHA)