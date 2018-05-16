Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Türkiye, Kudüs zulmüne karşı umut adasıdır

İSTANBUL, (DHA)- ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe\'nin (Büyük Felaket) 70\'inci yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye\'nin bölgede yaşanan kaosu çözmek adına umut adası görevi üstlendiğini belirten Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı süratle toplantıya çağırarak burada insanların maskelerinin düşmesine ilişkin zemini harekete geçirmiştir\" dedi.

Bölgede yaşananları \'barbarlık\' olarak tanımlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Yaşananlar uluslararası sistemin ve İslam coğrafyasının hangi durumda olduğunu yansıtıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere zalimliğin, vahşetin, katliamların, kan akıtmanın vahşice bu yaklaşımı sergilemenin tek adı barbarlıktır. 14 Mayıs\'ı uluslararası düzeyde barbarlığın lanetleneceği bir gün olarak tayin etmek gerekir\" diye konuştu.

\"ULUSLARARASI ATMOSFER SÜRDÜRÜLEMEZ HALDE\"

Uluslararası atmosferin sürdürülemez bir hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Bu çılgınca pervasızlığın insanlığın sonunu hazırladığını görmek gerekir. Dünya genelinde birazcık ruhu çoraklaşmamış ve zihni teslim olmamış kim varsa dini, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun gözünü kapayıp kulağını tıkayamayacağı bir noktadır bu. Herkese düşen görev yeryüzünde nerede insanlık adına bir umut işareti görülen bir birey, kurum, yapı varsa onların ayağa kalkmasıdır. Çünkü bu her defasında yeni bir vahşeti cesaretlendiriyor. İslam coğrafyasının kaynakları, sınırları, üzerindeki bütün imkanları iştah kabartan egemenlik kurulmasını gerektiren bir coğrafya olarak varlığını koruyorsa hukuk, adalet, hak neyse bunlar üzeri örtülerek katleden kişilerden bu coğrafyanın arındırılması gerekiyor. Bunun başka çıkış yolu kalmamıştır. Bununla ilgili bir siyasi damarın oluşması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"BM ARTIK AYAĞA KALKMALIDIR\"

Türkiye\'nin yaşanan vahşeti karşı önemli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

\"Türkiye en sahici en samimi yaklaşımlarıyla bu konuda önemli bir umut adasıdır, bir nefes kulvarıdır, üzerine düşenin en fazlasını yapma gayretindedir. Son vahşette de bu görevini Türkiye yerine koymuştur. Dönem başkanı İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı süratle toplantıya çağırarak en azından burada insanların maskelerinin düşmesine ilişkin bir zemini harekete geçirmiştir. BM\'nin işlemeyen ve yerinde yerler esen yapısının artık ayağa kalkması gerekir. Çocuklar hayatını kaybederken yakınında tören düzenleyenlerin törenine katılan 30\'un üzerinde ülke vardı. O ülkelerin de dünya kamuoyuna bu utancı yaşamalarının sağlatılması gerekir. Çünkü bu artık katlanılamaz dünyanın sonunu hazırlamaya aday bir hamledir.\"

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