Prof. Dr. Günay Karaağaç Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkolog Prof. Dr. Günay Karaağaç bir süredir Koronavirüs tedavisi gördüğü Ardahan’daki hastanede hayatını kaybetti.

73 yaşındaki Karaağaç’ın ölüm haberini, bir dönem bilim kurulu üyesi olduğu Türk Dil Kurumu sosyal medya hesabından “Türklük bilimine büyük katkıları olan hocamız Prof. Dr. Günay Karaağaç 8 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti” ifadeleriyle duyurdu.

Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, İstanbul-Beykent Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı yapan Karaağaç, 2018 yılından itibaren Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiydi.

Günay Karaağaç kimdir?

Prof. Dr. Günay Karaağaç, 1949 İzmir doğumlu.

1967'de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1971'de mezun oldu. 1972-1975 yıllarında İzmir-Bergama Lisesinde, 1975-1978 yıllarında İstanbul Ticaret Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak çalıştı.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Umumî Türk Dili Kürsüsüne asistan oldu. 1983 yılında Lutfî Divanı adlı doktora tezini tamamlayarak "bilim doktoru" unvanını aldı. 1984-1987 yıllarında Macaristan-Budapeşte'deki Eötvös Lorand Üniversitesinde Türk dili okutmanlığı yaptı.

1987 yılında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı ve bu bölümün Türk dili anabilim dallarını kurdu.

1989'da doçent, 1995 yılında da profesör oldu.

1999 – 2000 tarihlerinde Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,

2002 – 2006 tarihleri arasında önce Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 2006 – 2008 yılları arasında İstanbul-Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalıştıktan sonra 2018 yılından itibaren Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiydi.

Macarca, İngilizce ve Moğolca bilen Karaağaç, evli ve iki çocuk babasıydı.