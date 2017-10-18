Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Kefir çocukları okulda hastalıklardan koruyor

Gül KABA- -Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, çocukların beslenme çantasına mutlaka taze sıkılmış meyve suyu, kefir, süt veya ayran koyulması gerektiğini söyleyerek \" Kefir bağışıklık sistemini destekleyerek, çocukları okulda hastalıklardan koruyor \"dedi.

Prof. Dr. Elmacıoğlu kefirin çocukların bağırsaklarındaki faydalı bakteriyi arttırdığını ve bağırsakların beyinle doğrudan ilişkisi olduğu için de bunun çocukların psikolojisini olumlu etkileyeceğini açıkladı. Prof. Dr. Elmacıoğlu, kefirin bağışıklık sistemini destekleyici ve öğrencileri hastalıklardan koruyucu etkisi olduğunu belirtti.

\"BESLENME ÇANTASINDAKİ KURU MEYVE DİŞ ÇÜRÜKLERİNE NEDEN OLABİLİYOR\"

Ayrıca beslenme çantasında peynirli poğaça, kıymalı poğaça, peynirli- kıymalı- sebzeli börek ve kuruyemişlerin de olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Elmacıoğlu, mümkünse kuru meyveler yerine mevsimindeki taze meyvelerin beslenme çantasına koyulmasının uygun olduğunu dile getirdi. Kuru meyvelerin beslenme çantasına koyulmamasının nedenini açıklayan Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Çünkü beslenme çantasına incir, kayısı gibi kuru meyveleri koyduğunuz zaman çocukların dişlerine yapışıyor; eğer uzun süre çocuk dişini fırçalamazsa çok küçük yaşlardan itibaren diş çürüklerine neden olabilir. Dolayısıyla mevsiminde taze ne meyve varsa çocukların beslenme çantasına o koyulmalıdır\" dedi.

\"ELMA, ARMUT, ÜZÜM GİBİ MEYVELER MUTLAKA BESLENME ÇANTASINDA OLSUN\"

Tam mevsiminde olduğu için elma, armut, üzüm gibi meyvelerin de beslenme çantasında olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Önümüz kış, portakal ve mandalinanın en bol olduğu dönemleri göreceğiz, bunları da beslenme çantasına koyabiliriz. Çoğu anne, meyve suyunu önemser ama meyve suyu koymak yerine meyvenin kendini koymak, kalsiyum ve fosfor zengini olan süt ürünlerinden yararlanmak çok daha isabetli olur\" diye konuştu.

‘’ BÖREKLERE, POĞAÇALARA VE EKMEK ARASINA PATATES KOYMAYALIM’’

Çocuklar için hazırlanan börek, poğaçanın mutlaka peynir, çökelek, lor, kıyma ve sebzeler ile hazırlanması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Ancak patates saf karbonhidrat olduğu için bu tür ürünler de patates kullanılmamalıdır. Çoğu zaman çocukların beslenme çantasına konulan ekmek arası patatesin sadece enerji sağlayacağını ancak ihtiyaç duyulan diğer besin öğelerini karşılamayacağını ebeveynlere hatırlatmak isterim\" dedi.

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