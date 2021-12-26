Prof. Dr. Faruk Aydın uyardı: “Üşüttüm” deyip geçmeyin, test yaptırın

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Omicron varyantının soğuk algınlığına çok benzer semptomlar gösterdiğinin altını çizerek, "Üşüttüm' deyip geçmeyin, test yaptırın" uyarısını yaptı.

NTV'ye konuşan Aydın, "Türkiye vakalar az da olsa azalma eğiliminde. Bunun böyle olmaması gerekiyor çünkü biz biliyoruz ki Omicron dünyada en hızlı yayılan varyant. Soğuk algınlığına çok benzer semptomlar veriyor. “Üşüttüm” deyip geçmeyin, test yaptırın. Aksi halde hastaneye başvurmayıp ciddi sayıda virüsü yayıyor olabilir. Bu da hastanelerde tıkanmalara yol açabilir" dedi.