Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, Koronavirüs'e yenik düştü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uluslararası boyutlarda birçok başarılı ameliyata imza atan Prof. Dr. Koyuncu, 1 ay önce Koronavirüs'e yakalandı.

Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan evli, iki çocuk babası Koyuncu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu kimdir?

Faik Mümtaz Koyuncu, Aydın’ın Söke ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1978 yılında mezun olan Koyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı. Koyuncu, Malatya SSK Hastanesi'ndeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Başasistan olarak atandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 civarında uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ’de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.