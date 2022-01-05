Prof. Dr. Esin Şenol: Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor; aşı tek çözüm

Türkiye’de Omicron varyantının etkisini hissettirmesiyle 10 günde üçe katlanan vaka sayılarını Prof. Esin Davutoğlu, “Bulaşma hızına göre Omicron hayatı tehdit etmiyor ama hayatı felç ediyor. Bir ortama girdiğinde oradaki herkesi hasta ettiği için hizmetlerin durma noktasına gelmesine sebep oluyor”

Prof. Şenol Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na verdiği demeçte, "Salgının ilk evrelerinde çok kırılgan olan grupları kaybettik. Salgında şu an sağ kalanların gücü hissediliyor diyebiliriz. Biyolojik bütün katmanları bir araya koyduğumuzda daha güçlü ve daha bağışık bir gruba çarpmış oluyor Omicron şu anda ama çok hızlı ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Esin Davutoğlu Şenol’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Virüsler kendi kendilerine huy değiştirmezler"

“Omicron tam anlamıyla hayatı felç etmekte ve bu sürecek. Virüsler kendi kendilerine huy değiştirmezler onların sinsi katil gibi akılları yoktur. Orijinal virüs, Alfa, Delta ve Omicron olmak üzere 4 adet ana büyük dalga yaşadık. 1’inci dalganın öldürücülüğü çok daha yüksekti ama biz az biliyorduk ve davranış biçimlerimiz farklıydı. 2’nci dalgada 6’ncı ayına gelmiş bir bebek gibi biraz etrafı tanıyan bağışıklıkla karşılamış olduk. Alfa’nın ortasında da bazı ülkeler hızlıca aşılamaya başladılar ama biz neredeyse Alfa’nın ortası ile Delta’nın başına doğru aşılanmayı kavuşturmaya çalıştık. Alfa yüzde 55 civarında hastaneye yatış oranı veriyordu sonrasında Delta için çok bulaşıcı demiştik ve yüzde 40 oranında hastaneye yatış oranı vermişti ve hastaneye yatışlar azalmaya başlamıştı. Delta’dan sonra şimdi de Omicron’un pik yaptığını görüyoruz."

Neden hızlı yayılıyor?

"Bulaşma hızına göre Omicron hayatı tehdit etmiyor hayatı felç ediyor. Omicron çok bulaşıyor ve iki sebebi var bunun. Yapısal bulaşmayı artırıcı mutasyonları var yani virüs kendine yeni bir özellik katmış oluyor. Bir diğeri ise bağışıklık sistemlerimizden bir ölçüde bulaşmayı engellemeyecek kadar kaçıyor. Dolayısıyla aşılı aşısız kim varsa çarparak gidiyor ama çok belli bir fark bu dalgada karşımıza çıkıyor. Virüs zayıflayarak gitmez ama evrimsel silahlanma dediğimiz olay gerçekleşir. İki tür birlikte yaşarken yani insan ve virüs olarak değerlendirirsek insanoğlu tanıdıklık bakımından belleğini derinleştirerek, davranış patenleri bakımından korunaklı davranışa geçerek bir ölçüde silahlanmaya başlar ve bu yüzden bir ölçüde daha dayanıklı oluruz. Salgının ilk evrelerinde çok kırılgan olan grupları kaybettik. Salgında şu an sağ kalanların gücü hissediliyor diyebiliriz. Biyolojik bütün katmanları bir araya koyduğumuzda daha güçlü ve daha bağışık bir gruba çarpmış oluyor Omicron şu anda ama çok hızlı ilerliyor."