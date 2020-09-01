Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Ağır hastalar ve ölümler artacak, hastanelerde yer yok; Bilim Kurulu neden konuşmuyor?

T24 Haber Merkezi

Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dün sosyal medyadaki paylaşımlarında Koronavirüs'ün geldiği nokta ve hastanelerdeki doluluk oranları hakkında konuştu.

Kendisine ulaşabilen tanıdığı herkesin evlerinde bir ya da birden çok Covid-19 pozitif kişi barındığını söyleyen Şenol, hastaları yatırmak için kendi hastanesi dahil bir yer bulunamadığını belirtti.

Prof. Dr. Şenol, ağır hastalar ve ölümlerde artışın yaşanacağını söyleyerek Bilim Kurulu'nun neden gerekli mercilerle konuşmadığını sordu.

Şenol, Covid-19 pozitif bir memurun, hastanede yatması gerekirken yer olmadığı için iki çocuğuyla birlikte bir göz odada bulunmak zorunda olduğunu ağlayarak anlattığını da ifade etti.

''Hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya devam etmek mümkün mü?'' diye soran Prof. Şenol, ''Çaresizlikle örtüşmeyecek bir sessizlik. Gerçekten artık korkuyorum'' dedi.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un paylaşımları şu şekilde:

''Bugün çok kötü bir gündü. Ne kadar bana ulaşabilen tanıdığım varsa evlerinde bir ya da birden çok pozitif vardı ve korkuyorlardı ve benim hastanem dahil yatıracak yer bulamıyorduk. Yatırmış olduklarımızı ise nakledecek yoğun bakım bulamıyorduk

Acaba ne olmasını umuyorsunuz? Üssel oranda çoğalan bir salgında ağır hastalar ve ölümler artacak. Başka ne olabilir ki? BK neden konuşmuyor ya da anlatmıyor gerekli mercilere?

Bugün iki çocuğu da üniversite kazanmış ( düşünün ne badireler atlattılar) bir memura “yatman lazım ama yer yok” demişler. Ağlayarak diyor ki ; bir göz odadayız çocuklarım hazırlık atlama sınavına girecek , benden bir şey bulaşmasın

Hiçbir şey yokmuş gibi yapmaya devam etmek mümkün mü? Bugün çok kötü bir gündü. Bugün şu notu düşeyim... Çaresizlikle örtüşmeyecek bir sessizlik. Gerçekten artık korkuyorum''