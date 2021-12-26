Prof. Dr. Ertuğrul: Sağlık Bakanlığı, ısrarla ve anlamsız bir şekilde Favipiravir ilacını hastalara vermeye devam ediyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Sağlık Bakanlığı, ısrarla ve anlamsız bir şekilde Favipiravir ilacını hastalara vermeye devam ediyor. Bakanlık son olarak bu ilacın hastalara verilmesini hekimlerin insiyatifine bıraktı. Bu ilacın dağıtılması bir hatadır ve tedavi rehberinden çıkarılması lazım. Bu ilacı milyonlarca hastaya kullandırttılar. Hatta sadece test sonucu pozitif olanlara değil temaslılara bile dağıtıldı.” dedi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, “Favipiravir etken maddeli ilacın Koronavirüs tedavisinde bir etkisinin olmadığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da açıklandı” diyen eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da, “Bu ilaç bütün dünyada kullanılmıyor neredeyse ama maalesef Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor. En son bu ilacın kullanımı hekimlerin kararına bıraktılar. Bu da hekimler ile hastaları karşı karşıya getirmek anlamına geliyor. Bu ilacın bilimsel olarak bir etkisini olmadığı ispatlandı ve Sağlık Bakanlığı ilacın bilimsel verisini açıklayamadı. Pandeminin üçüncü ayından bu yana Favipiravirin kullanılmasının bir anlamını yok dedik ama dinletemedik. Bu ilaç hangi firmadan ne kadara alındı? Bunların açıklanması lazım ama maalesef ülkemizde hiçbir şey şeffaf değil" değerlendirmesini yaptı.