Prof. Dr. Ertuğrul: Asemptomatiklerle beraber olgu sayıları 100 bine dayanacak

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Koronavirüs vaka sayılarının daha da artacağını belirterek, "Aslına bakarsanız bu bizim tespit edebildiğimiz sayı. Yani asemptomatik olanlar toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve biz onları tespit edemiyoruz. Olgu sayılarının 60 binleri göreceğini söyledim zaten. Belki de daha da yukarıya çıkar bir tam kısıtlamaya girmezsek eğer. Ama bu demek değildir ki 'aslında o gün 60 bin olgumuz var'. Asemptomatiklerle beraber bu olgu sayılarının 80-100 bine kadar dayanacağını görebiliriz ve öngörebiliriz. Bu da bizim ciddi miktarda hasta yükümüz anlamına gelir" dedi.



Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Koronavirüs salgınında son dönemlerde vaka sayılarının artmasının normal olduğunu çünkü Mart ayında normalleşmenin başladığını söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, "Bu serbestleşmeyle beraber İngiltere varyantının da toplumda hakim suş haline gelmesi olgu sayılarımızı artırmaya başladı. Ne yazık ki olgu sayılarıyla beraber yoğun bakımda yatan hasta sayıları ve yaşam yitimleri de artmaya başladı. Ne yapılması gerektiğine gelince çok acil bir biçimde sosyal ve ekonomik olarak mağduriyet yaşayacakların tüm mağduriyetlerinin giderildiği bir tam kapanmaya doğru gidilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Ertuğrul, şöyle devam etti:

"Bu konuda KLİMİK ile beraber birkaç uzmanlık derneği olarak bir bildiri de yayınladık zaten. Orada da insanların ekonomik kayıplarının karşılanacağı bir tam kapanmaya hem de tam bir kapanmaya belirli bir süre gidilmesi gerektiği ve bu kapanma sırasında olabildiğince çok aşının yapılarak, özellikle risk grubuna yapılarak salgının belki böylece kontrol altına alınabileceği öngörüsü yapılmıştır. Bunun olması için de hükümetin, siyasi iktidarın bir an önce bir karar alması gerekiyor. Çünkü bu serbestleşmeyle beraber olgu sayıları daha da artacaktır.

Ertuğrul, kapanma olmazsa günlük vaka sayısının 60 bine doğru gideceğini söyledi.





"Asemptomatiklerle beraber bu olgu sayılarının 80-100 bine kadar dayanacağını görebiliriz ve öngörebiliriz"

Prof. Dr. Ertuğrul, vakaların daha da artacağına dikkati çekerek, "Aslına bakarsanız bu bizim tespit edebildiğimiz sayı. Yani asemptomatik olanlar toplumda dolaşmaya devam ediyorlar ve biz onları tespit edemiyoruz. Olgu sayılarının 60 binleri göreceğini söyledim zaten. Belki de daha da yukarıya çıkar bir tam kısıtlamaya girmezsek eğer. Ama bu demek değildir ki 'aslında o gün 60 bin olgumuz var'. Asemptomatiklerle beraber bu olgu sayılarının 80-100 bine kadar dayanacağını görebiliriz ve öngörebiliriz. Bu da bizim ciddi miktarda hasta yükümüz anlamına gelir. Sağlık sistemi böyle giderse bir süre sonra bunu kaldıramayacak pozisyona gelecek. Çünkü şu anda bile yataklar dolmaya başladı, yoğun bakımlarda kritik eşik aşılmış durumda. Yüzde 60'ın üzerine, yüzde 65'e doğru giden bir doluluk oranımız var. Ve bizim şu anda aktif hasta sayımız da 350-400 bin civarında. Yani 350-400 bin civarında izlenmesi gereken hasta var. Bunlar çok yüksek rakamlar. Bizim bir an önce bir tam kapanma gerçekleştirmememiz durumunda ramazan bizim için gerçekten kötü geçecek demektir" diye konuştu. (DHA)