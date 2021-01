Prof. Dr. Ersin Yarış: Bakan Koca vaka 'artış hızı yüzde 25 azaldı’ dese de bence bu kısıtlamaların etkisiyle olan bir şey değil

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersin Yarış, Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları değerlendirdi.

BirGün'de yer alan habere göre, Prof. Dr. Yarış, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘İstanbul’da vaka artış hızı yüzde 25 azaldı’ dese de bence bu kısıtlamaların etkisiyle olan bir şey değil. Bu kadar kısa sürede böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Bu önlemler 15-20 gün önce alınmalıydı. Ekonomik kaygılar falan dediler ama bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği çoktan delip geçti. Bir an gelir ve o an çözüm üretmeniz gerekir. O an geçtikten sonra çözüm üretseniz de artık iş işten geçmiştir. Bu kısıtlamaların mutlaka etkisi olacaktır ama tam kapanma şart ve bir önlem zamanında alınmalı. Zamanında alınmayan bir önlem işe yaramaz” ifadesini kullandı.