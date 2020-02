Prof. Dr. Ersin: Aşırı tuz tüketimi mide kanserini tetikliyor

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, aşırı tuz tüketiminin mide kanserini tetikleyen nedenlerden birisi olduğunu söyledi. Mide kanserinin her geçen gün artan bir kanser türü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ersin, \"Bu kanser türlerinin yüzde 80\'i belirti vermeden since ilerlerliyor. İştahsızlık, çabuk doyma, kilo kaybı, kusma, yutma güçlüğü bu kanser türürünün belirlitileri arasında\" dedi.

Yemeklerde ve gıdaların saklanmasında aşırı miktarda tuz tüketiminin, mide kanserini tetikleyen nedenlerden olduğu belirtilldi. EGE Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, mide kanserinin uzun süre belirti vermediğini dikkat çekti ve uyarılarını şöyle sıraladı:

\'MİDE KANSERİ TÜRLERİNİN YÜZDE 80\'İ SİNSİCE BULGU VERMEKSİZİN İLERLİYOR\'

\"Mide kanseri türlerinin yüzde 80’i sinsice hiç bulgu vermeksizin ilerliyor. Hastalığın belirtilerini iştahsızlık, çabuk doyma, kilo kaybı olarak sıralayabiliriz ya da bulantı, kusma, yutma güçlüğü. Bunların tümü aslında alarm belirtileri. Kansızlık da yine bir belirti olabilir. Kansızlık, kan ilaçları ile giderilmeye çalışılıyor ancak belli bir yaştan sonra endoskopi, kolonoskopi yapılması gerekiyor. Kansızlık yapan hastalıkların başında mide, kalın ve ince bağırsak kanserleri geliyor. Dolayısıyla kansızlığı tedavi etmeden önce kansızlığın sebebini araştırmak gerekiyor. Bu nedenle mide kanserinde önemli bir belirti olarak kansızlığı söyleyebiliriz. Bir de hastalarda bazen ete karşı tiksinti olabiliyor. Tüm bu belirtileri mide kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtiler olarak sayabiliriz.’\"

\'KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENENLERDE MİDE KANSERİ DAHA SIK GÖRÜLÜYOR\'

Mide ve sindirim sistemi hastalıklarından korunmak önerilerde bulunan Prof. Dr. Ersin, karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerde mide kanserine daha sık rastlanıldığını tespit ettiklerini dile getirerek, \"Bu nedenle öncelikle taze sebze ve meyve tüketiminin artırılması ve protein açısından zengin beslenmenin sağlanması gerekiyor. Yine salam, sucuk gibi içerisinde koruyucu maddeler olan gıdaların mideye zararının olduğunu görüyoruz. Bunun yanında koruma faktörlü olarak rafta hazır olan pişmiş, yarı pişmiş gıdaları tüketmemeliyiz. Eğer ailede 2 kişide mide kanseri hikayesi varsa belli bir yaştan sonra 2-3 yılda bir endoskopi yaptırmakta fayda var. Vatandaşlarımıza sindirim sistemindeki en ufak değişiklikte doktora başvurmalarını öneriyorum\" dedi.

\'EVDE YAPILAN SALÇA VE TURŞUYU RİSK GRUBUNDA DEĞERLENDİREBİLİRİZ\'

Mide kanserinin en çok Japonya, Çin, Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde rastlanan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sinan Ersin, \"Bu ülkelerde bizden 6 misli daha fazla mide kanseri vakalarına rastlanıyor. Bu durumun başlıca nedeni ise gıdaları tuzlayarak saklamaları ve yüksek oranda tuzlu beslenmeleri. Aynı zamanda füme dediğimiz tütsülenmiş et tüketiminin de bu ülkelerde fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar mide kanseri için tetikleyici faktör olabiliyor. Ülkemizde evde yapılan salça ve turşu gibi gıdaları mide kanseri oluşumu açısından riskli gıdalar olarak değerlendirebiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımızın tuz tüketimine dikkat etmeleri gerekir\" diye uyardı.



FOTOĞRAFLI