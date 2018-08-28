Prof. Dr. Erkut: Hekim ve teknisyenin iletişimi protezin başarısını etkiliyor

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Güncel Dental Teknolojiler” konulu konferans katılan Başkent Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Erkut, \"Protetik diş hekimliğinde ve protez üretiminde hekim ile teknisyenin kuracağı diyaloğun üst seviyede olması son ürün olan protezin başarısı için elzemdir\" dedi.

Sunumunda diş hekimliğindeki son gelişmeleri ve diş hekimi ile diş protez teknikleri arasındaki uyumlu çalışma yöntemleriyle ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Erkut, \"Diş hekimliğinde protetik diş tedavisi, eksik veya kaybedilmiş dişlerin yerine yenilerinin getirilmesi çalışmaları olarak tanımlanır. Tedavi şekli sabit restorasyonlar, bölümlü protezler ve tam protezler ile yapılabilir. Diş hekimliğinde protetik diş tedavisi, fonksiyon, biyolojik bütünlük ve estetiğin optimum olarak dengelenmesi gereken bir disiplindir. Protetik diş hekimliğinde protez üretiminde hekim ve teknisyenin kuracağı diyaloğun üst seviyede olması son ürün olan protezin başarısı için elzemdir. Ayrıca gelişen teknolojinin alana yansımalarının hem hekim hem de teknisyen tarafından takibi ve değerlendirilmesi önemlidir\" diye konuştu.

\"Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Diş Protez Teknikerliği Bölümü ile Diş Hekimliği Fakültesi arasındaki uyumlu çalışma yöntemleri bilimsel olarak bu alandaki araştırmalara ışık tutacaktır” diyen Erkut, ayrıca sunumunda konuları detaylandırarak hekim-teknisyen diyaloğu ile ilgili önerileri ve günümüzün diş hekimliğindeki güncel teknolojiler üzerine detaylı bilgiler aktardı.

Erkut, diş sağlığı merkezlerinde bulunan bilgisayar destekli teknolojilerin hastaların protez ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verdiğini ve bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojileri kullanılarak, hastaların diş protez tedavisi isteklerine daha hızlı, daha kolay ve daha doğru çözümler bulunduğunu ve bu yöntemlerle protezlerin en ince detayla hazırlandığını ifade etti.

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