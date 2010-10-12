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Yaşam

Prof. Dr. Ercan: Büyük Marmara depremi 2033-2040 yılları arasında olacak

Prof.Dr.Ahmet Ercan, İstanbul depreminin 2033- 2040 yılları arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

12 Ekim 2010 03:00

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Ülkeler Deprem Kestirme Ağı (GNFE) Türkiye Başkanı Prof.Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'nde büyük yıkımlara yol açacak 7.2'nin üzerindeki İstanbul depreminin 2033- 2040 yılları arasında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

İzmir- Antalya kıyı şeridiyle Ege adalarında, yaklaşık 1 aydır, Marmara ve Ege denizlerinde oluşabilecek tsunami (dev dalgalar) tehlikesini araştıran Prof.Dr. Ahmet Ercan, hafta sonunda geldiği Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaptığı araştırmalar sonunda, 2001 yılında yaptığı açıklamada, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yıkımlara yol açacak 7.2'nin üzerindeki depremin 2029'da olabileceğini açıkladığını hatırlatan Prof.Dr. Ahmet Ercan, şunları söyledi:

“Ancak daha sonra ilerlemiş teknoloji ve 3 farklı yöntemle yaptığım araştırmalar, söz konusu depremin ötelendiğini gösteriyor. Marmara Bölgesi'nde büyük yıkımlara yol açacak 7.2'den daha büyük İstanbul depreminin 2033- 2040 yılları arasında olacağını tahmin ediyorum. İstanbul'da daha yakın zamanda deprem olacağına dair bilimsel bir veri yok. Olağanüstü durumlar dışında Ege ve Marmara'da oluşabilecek tsunamide dalga boyu 1.5- 2 metreyi, Akdeniz ile Ege'nin birleştiği bölgede 3- 4 metreden fazla olacağını sanmıyorum.” Depremi 3 ile 7 gün önceden haber vereceğini ileri sürdüğü ‘Atropatena’ adlı cihazın gelecek aydan itibaren, GNFE önderliğinde, İstanbul'da üretimine başlanacağını belirten Prof.Dr. Ercan, 17 Ağustos Gölcük depreminin sabotaj olduğu iddialarıyla ilgili olarak da, “Fay kırıklarına dışarıdan müdahale söz konusu bile olamaz. 1967 yılından bu yana bu fay hattındaki hareketler gözleniyordu. Bu depremin olacağı daha önceden biliniyordu” dedi.

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