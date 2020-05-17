Prof. Dr. Erbaydar: Vaka sayıları ile virüsün yayılma hızı değeri birbirine uymuyor

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızını gösteren R0 değerini 1.56 olarak açıklamasına ilişkin, “Bu rakam, güncel değil, daha önceki zamana veya uzun sürenin ortalamasına ait olabilir. Açıklanan vaka sayıları ile bu değer kesinlikle uyuşmuyor” dedi.

Erbaydar, tedbirlerin 14 gün beklenerek tek tek kaldırılması ve kuluçka dönemini içeren bir sokağa çıkma yasağının konuşulması gerektiği önerisinde bulundu. Bir önlem ortadan kalktığında etkilerini görebilmek için en az 14 gün beklemek gerektiğini söyleyen Erbaydar, “Eğer önlemleri üçer beşer kaldırırsak sıçrama meydana geldiğinde neden kaynaklandığını da bilemeyiz. Aralarına kuluçka süresi koyarak birer birer kaldırırsak, yükselmenin neden kaynaklandığını bilir ve yeni tedbir alabiliriz. Ama sektörlerin baskısıyla normalleşme, anormal sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Erbaydar “Tüm ihtiyaçlar karşılanarak kuluçka süresini kapsayan 14 gün uzun süreli kapatmalar hâlâ kuvvetli biçimde düşünülmeli” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Prof. Dr. Erbaydar, “1.56 olarak açıklanan değere göre, vaka sayısının her gün artması gerekirdi. Her gün açıklanan vaka sayıları ile Bakan’ın açıkladığı değer uyuşmuyor. Ancak R0 değeri 1’in altına düştüğünde azalan eğriye geçebiliriz. Oysa biz, günler önce azalan eğriye geçtik. Bu veri, güncel değil, başka bir güne ait olabilir. İkinci bir seçenek ise verinin anlık değil, uzun sürenin ortalaması olmasıdır” ifadesini kullandı.