Prof. Dr. Enginyurt: Virüs aşılılara da bulaşacak

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vaka artışlarına dikkat çekerek, "Virüs aşılılara da bulaşacak. Pandemi bitmeden aşılı da olsak rehavete kapılmamamız gerekiyor" dedi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, aşı olanların da rehavete kapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Aşılılar rehavete kapıldıkları için bir araya geliyor ve maske takmıyor. Bu nedenle virüsü bulaştırıyorlar. Aşı olmak demek; virüsü taşımayacağımız anlamına gelmiyor. Aşılı kişiler de virüsü taşır. Aşılılar da hastalık belirti vermeden bulaştırıcılığı devam ettiriyor. Bu nedenle pozitif vaka sayısı ve bulaştırıcılık artıyor. Aşı olmak; virüsü taşımamıza veya hasta olmamıza engel değil. Ordu’da aşılı vatandaşlarımız belirti göstermeden hastalığı geçiriyor. Aşı olduğumuzda hastalığı çok hafif geçireceğiz ama virüsü taşımaya devam edeceğiz. Pandemi bitmediği sürece maskeye ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Toplu alanlardan uzak durmamız gerekiyor. Aşılı olduğumuz için toplu alanlara girmemiz serbest olabilir ancak bu kuralları ihmal etmemiz anlamını taşımıyor.”

"Aşılı da olsak rehavete kapılmamamız gerekiyor"

Virüsün aşı olanlara da bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Enginyurt, “Özellikle tam doz aşılarını yaptıranlar hastaneye yatmıyor ve vefat olmuyor. Bizim amacımız; virüsü taşımamak değil. Pozitiflik her aşıda olduğu gibi her zaman olabilir. Grip aşısı oluruz, ‘hastalığı çok hafif atlattım’ deriz. Aşılamada amacımız; hastaneye yatışı ve ölümleri engellemek. Vatandaşlarımız şu rehavete kapılıyor; aşı olduğum için rahatlıkla hareket edebilirim, virüs bana bulaşmayacak. Hayır. Virüs aşılılara da bulaşacak. Pandemi bitmeden aşılı da olsak rehavete kapılmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız lütfen üzerlerine düşen görevleri yapsınlar. Tamamen pandemi bitmeden maske, mesafe, hijyen kurallarından vazgeçemeyiz. Bunun yanı sıra bir arada geçirdiğimiz zaman diliminin kısa olması gerekiyor” diye konuştu.