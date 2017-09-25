Prof. Dr. Elmacıoğlu: Tuz kaybedilirse sinir sistemi çalışmaz

Gül KABA,Ömer HASAR,Oral OKAYBEN/İSTANBUL,(DHA)- İSTİNYE Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, tuzun hayati bir mineral olduğunu, vücutta tuz mineralinin kaybının hayatı tehdit edebileceğini belirtti. Prof. Dr. Elmacıoğlu, tuz minerali eksikliğinde sinir sisteminin çalışmayacağını ve kas hareketlerinin mümkün olmayacağını söyledi.

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, tuzun faydaları ve kullanımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Tuzun insan vücudunda mutlaka bulunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Tuz beslenmede insan yaşamında olmazsa olmaz bir mineraldir. Yani bir insanın organizmasında tuzun olmaması mümkün değil. Çünkü tuz insan vücudunda plazma dediğimiz sıvının içerisinde bulunmak zorunda. Bulunmak zorunda ki organizmanın asit ve baz dengesini sağlayabilsin. Dolayısıyla tuz hayati bir mineral. Tuzu her gün tüketmek zorundayız. Bugün tüketmezseniz yarına bir şey olmaz ama ishal, mide bulantısı, uzun süreli beslenmeye bağlı gastrointestinal (mide bağırsak) sistem hastalıklarında kaybedilen tuzu yerine koymak gerekir. Çünkü tuz kaybedildiği zaman sinir sisteminin çalışması, sinir impuslarının, emirlerin iletilmesi mümkün olmaz, kasların hareketi mümkün olmaz. Tuz kaybında hayati bir risk söz konusu olabilir\" dedi.

\"YAŞAM KALİTESİ DEMEK TUZU İYİ AYARLAMAK DEMEKTİR\"

Yaşam kalitesi için tuzu iyi ayarlamak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Toplumda iki türlü yapı var, bazı insanlar tuza karşı duyarlı yani tuzu azalttığı zaman tansiyonu normale dönüyor daha iyi klinik geri dönüm alabiliyorlar. Bazı insanlar ise tuza karşı duyarsız; onlarda ne kadar tuzu azaltırsanız azaltın mutlaka hekimin vereceği bir yüksek tansiyon tedavisiyle hem tuzu azaltacak hem de tedavisine devam edecek. Bunlar çok hassas konular, yaşam kalitesi demek tuzu iyi ayarlamak demektir\" diye konuştu.

\"GÜNDE 6 GRAM TUZ TÜKETMELİYİZ\"

Türkiye\'de insanların günlük 15 gramdan 12 gramlara kadar düşen tuz tüketme oranının aslında 6 gram olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Elmacıoğlu, \"Günde 6 gram tuz alırsam ihtiyacımı karşılarım.Bunu sadece tuz olarak ekmeye gerek yok. Bugün sebze ve meyveler tuz konusunda organizmama sodyumu sağlar, tuzu yemeklere ekersem sodyum klorür; meyve ve sebzeden alırsam sodyum, her ikisi de benim ihtiyacımı karşılar\" ifadelerini kullandı.

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